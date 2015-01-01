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तैयारी:बीएसएनएल ने की शहर में भारत फाइबर सेवा की शुरुआत

शिवपुरीएक घंटा पहले
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  • इस सेवा से उपभोक्ताओं को तेज गति की इंटरनेट सेवा फाइबर नेटवर्क के माध्यम से घर-घर मिल सकेगी।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने अब शिवपुरी शहर में भी भारत फाइबर सेवा की शुरूआत कर दी है। बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के बाद बीएसएनएल फ्रेंचाइजी के जरिए शिवपुरी शहर में फाइबर सेवा दे रहा है। भारत फाइबर सेवा शुरू कर उपभोक्ताओं को 50 एमबीपीएस और 100 एएमबीपीएस स्पीड प्लान दिया जा रहा है। अब इंटरनेट स्पीड बढ़ जाने से ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर वर्चुअल मीटिंग पहले से भी ज्यादा आसानी होगी। वर्तमान में यूजी ब्राडबैंड कनेक्शन पर 5 से 10 एमबीपीएस (मेगाबाइट प्रति सेकेंड) की स्पीड मिल पाती है। बीएसएनएल शिवपुरी के टीडीएम एसके ऋषिश्वर ने बताया कि सरकारी ऑनलाइन सेवाओं में इंटरनेट स्पीड में आ रही बाधा दूर होगी। ग्रामीण स्तर पर भी ऑनलाइन क्लासेस, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन प्लेटफार्म, मूवी, एंटरटेनमेंट आदि सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा।

करैरा-पिछोर में भी शुरू होगी सेवा
बीएसएनएल शिवपुरी के टीडीएम एसके ऋषिश्वर ने बताया कि शिवपुरी के साथ-साथ जिले के करैरा और पिछोर नगर में भी भारत स्पीड फाइबर सेवा चालू की जा रही है। मार्च 2021 तक जिले के सभी तहसील स्तर पर इसे चालू करने की योजना है। इस सेवा से उपभोक्ताओं को तेज गति की इंटरनेट सेवा फाइबर नेटवर्क के माध्यम से घर-घर मिल सकेगी। इसका सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्र में होगा।

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