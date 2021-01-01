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जिद एक्सीडेंट से आजादी:बुलेट में सबसे अधिक साइलेंसर बदले जाते हैं, तेज आवाज से दुर्घटनाएं होती हैं

शिवपुरी4 घंटे पहले
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  • युवाओं में जागरूकता लाने एसपी बाइक की एजेंसी पहुंचे

जिले में सर्वाधिक साइलेंसर बुलेट बाइक के बदले जाते हैं। ऐसे में बाइक चालक पटाखे जैसी आवाज निकालता हुआ जब तेज गति से सड़कों से गुजरता है तो बुजुर्ग घबरा जाते हैं। इससे कई बार दुर्घटना का खतरा भी रहता है। ऐसे में यातायात नियम का पालन करते हुए हमें वाहन चलाना चाहिए।

यदि धीमी रफ्तार में शाही सवारी माने जाने वाली बुलेट को चलाएंगे तो इससे हादसा का खतरा नहीं रहेगा और यदि तेज रफ्तार में पटाखों जैसी आवाज निकलने वाले साइलेंसर लगाकर बाइक पर चलेंगे तो इससे दुर्घटना का भी खतरा रहेगा। धीमी आवाज में बुलेट चलाकर आप हीरो बनने के बजाय तेज आवाज में बुलेट चला कर विलेन बन जाते हैं।

यह बात एसपी राजेश सिंह चंदेल ने रविवार को शहर के बुलेट शो-रूम पर ज़िद एक्सीडेंट से आजादी कार्यक्रम में जागरूकता शिविर के दौरान छात्र- छात्राओं से कही । उन्होंने कहा कि शिवपुरी जिले में दुर्घटना के दौरान होने वाली मौत के आंकड़े देखें तो साल भर में 200 से अधिक दुर्घटना होती हैं। जिसमें व्यक्ति की मौत तक हो जाती है।

हमने पड़ताल के दौरान जाना कि बाइक दुर्घटनाएं अक्सर हेलमेट न लगाने से हुई है या फिर बाइक पर दो से अधिक सवार बैठे थे, जिसके चलते संतुलन बिगड़ने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ा है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जीवन में अनुशासन सीखें ।एक उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि पांडव 5 थे और कौरव 100। फिर भी पांडव जीते क्योंकि उनके पास अनुशासन था, पांचों भाई मिलजुल कर सलाह लेते थे, मशवरा करते थे, जो निर्णय युधिष्ठिर ले लेते थे उसे सभी भाई मानते थे। यह कमी कौरवों में थी और इसीलिए संख्या बल में कई गुना अधिक होते हुए भी वह महाभारत का युद्ध हार गए, क्योंकि उनके पास न तो रणनीति थी और न ही कुशल मार्गदर्शन।

हम यातायात विभाग के माध्यम से नियम की जानकारी समय-समय पर स्कूल और सार्वजनिक जगह पर जाकर देते हैं, जो इन नियमों का पालन करते हैं, वह कभी दुर्घटना का शिकार नहीं होते और जो इन नियमों को तोड़ते हैं वह न केवल दुर्घटनाग्रस्त होते है, बल्कि असमय मौत का शिकार भी लापरवाही की वजह से हो रहे हैं।

क्लच, ब्रेक और इंडिकेटर का सही उपयोग कैसे करें

इंजीनियर अवधेश कुमार ने बताया कि आप वाहन को तेज रेस के साथ चलाएंगे। बार-बार ब्रेक लगाएंगे तो इससे पेट्रोल की खपत ज्यादा होगी और वाहन में भी खराबी होगी। संतुलित एवरेज स्पीड में वाहन चलाएं ताकि आप अपना नियंत्रण वाहन से न खो सकें और सुरक्षित रहें।

निशुल्क हेलमेट दिए,फिर भी युवा इसे नहीं पहनते

बुलेट एजेंसी के प्रमुख दिलीप मुद्गल ने कहा कि हर गाड़ी खरीदने वाले को नि:शुल्क हेलमेट दे रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी की भी यही पॉलिसी है। लेकिन युवा हेलमेट पहनते नहीं हैं। बुलेट का साइलेंसर बदलने से उसकी सेंसर क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसी गाड़ी की 1 साल की वारंटी खत्म कर देते हैं।

एक सैकड़ा बुलेट बाइक साइलेंसर थाने में हुए जब्त

यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने कहा कि सबसे अधिक बुलेट गाड़ी में गलत साइलेंसर लगाने के चालान लॉकडाउन के दौरान कटे हैं। तबसे अब तक एक सैकड़ा से अधिक साइलेंसर बुलेट गाड़ियों से निकालकर रिजेक्ट किया है। ऐसे युवाओं के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।

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