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निर्देश:चायनीज पटाखे फोड़े तो दर्ज होगा केस

सिरसौद3 घंटे पहले
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  • अमोला थानाध्यक्ष ने ली शांति समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हुआ मंथन

जिले के अमोला थाने में गुरुवार शाम चार बजे थानाध्यक्ष रामकुमार सिंह गौतम ने शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में थानाध्यक्ष ने अपना परिचय देते हुए कहा की पुलिस की सेवा से पहले मैं सेना में रहकर देश की सेवा कर चुका हूं और राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से भी सम्मानित हुआ हूं। उपचुनाव के दौरान मैं खंडवा जिले से आपके जिले के थाना में अमोला में आया हूं।

वहीं थानाध्यक्ष ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य आगमी त्योहारों पर समाज में शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ-साथ दुकानों पर दिवाली पर्व के दौरान यदि चाइनीज पटाखे फोड़ते हुए नजर आए तो आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा।

सोशल साइटों की अफवाहों पर न दे ध्यान
साथ ही थानाध्यक्ष ने क्षेत्र में हो रही नशा तस्करी पर कड़ी निगरानी रखने की बात भी कही। साथ ही कहा कि अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में भी पुलिस सतर्क रहकर निरंतर भ्रमण भी करेंगी। तथा कोई असामाजिक तत्व क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश करे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। उन्होंने समिति के सदस्यों से कहा कि वह सोशल मीडिया या अन्य किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ऐसी कोई अफवाह संज्ञान में आए तो सर्वप्रथम पुलिस को सूचना दें।

कानून तोड़ा तो होगी कार्रवाई
सभी त्योहार आपसी प्रेम, भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाएं। साथ पुलिस का भी सहयोग करें। थानाध्यक्ष ने कहा कि कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस भी सतर्क रहते हुए कार्य करेगी और असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखेगी। शांति समिति बैठक में थाना क्षेत्रों के सरपंच सहित पुलिस बल मौजूद था।

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