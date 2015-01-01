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मौसम:रातें हुई सर्द, दिन का पारा अभी भी 30 डिग्री के ऊपर

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • तीन दिन तक कम रहने के बाद फिर न्यूनतम तापमान बढ़ा

न्यूनतम तापमान में दो डिग्री की बढ़त के बाद भी अंचल में रातें ठंडी हो गई हैं। चार दिन पहले 12 डिग्री तक पहुंचा न्यूनतम पारा फिर से बढ़कर गुरुवार को 15 डिग्री दर्ज किया। वहीं अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक होने की वजह से अभी दिन के मौसम में कोई अधिक फेरबदल नहीं हुआ है। नवंबर माह आधा निकलने को हैं लेकिन अभी तक ठंड के तेवर कमजोर हैं। पिछले साल जहां अक्टूबर माह में अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक उतरने से दोपहर में ठंडक होने लगी थी वहीं इस वर्ष दिन का तापमान सामान्य महीनों की तरह 30 डिग्री के ऊपर बना है। गुरुवार को दिन की तरह रात के तापमान में भी वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के बाद पारे में और गिरावट आएगी जिससे ठंड बढ़ेगी। वहीं ठंड से बाजार में गर्म कपड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है।

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