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बिजली कटौती:सिटी, कोर्ट, अस्पताल फीडर से आज बिजली सप्लाई बंद रहेगी

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फीडरों से संबंधित क्षेत्र प्रभावित रहेंग

शहर के 33 केवी उपकेन्द्र वाणगंगा, डाकबंगला एवं बालाजीधाम उपकेन्द्र के विभिन्न फीडरों पर 13 नवंबर को जरूरी रख-रखाव कार्य कराया जाएगा। इस कारण संबंधित क्षेत्र में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। उक्त 11 केवी सिटी फीडर, विष्णुमंदिर, सोनचिरैया, आरके पुरम, सेलिंग क्लब, चीलौद एवं टीवी टावर फीडर बंद रहने से सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी।

11 केवी. कोर्ट फीडर, अस्पताल फीडर, कमलागंज फीडर, खुड़ा फीडर, जलमंदिर फीडर, न्यू ब्लॉक फीडर, विवेकानंद फीडर के बंद रहने से सुबह 8 बजे 10 बजे तक तथा एसएएफ फीडर, कत्था मिल फीडर एवं हाउसिंग बोर्ड फीडर के बंद रहने से सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक फीडरों से संबंधित क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

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