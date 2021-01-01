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हम भी हैं जोश में:पुलिस भर्ती के लिए शहर की युवतियां बहा रहीं पसीना

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • 06 मार्च से आरक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है।
  • 50 से अधिक युवतियां पुलिस सेवा में जाने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रशिक्षण ले रही हैं।

बदलते दौर के साथ अब बेटियां भी देश भक्ति जनसेवा की भावना लेकर पुलिस विभाग में जाने की तैयारी कर रहीं हैं। 6 मार्च को आरक्षक भर्ती के लिए परीक्षा होने जा रही है। ऐसे में शिवपुरी जिले में 50 से अधिक युवतियां पुलिस सेवा में जाने के लिए पुलिस लाइन ग्राउंड में प्रशिक्षण ले रही है।

सूबेदार नीतू अवस्थी अन्य साथी महिला पुलिसकर्मी के साथ युवतियों को नि:शुल्क फिजिकल तैयारी करा रहीं हैं। पुलिस परेड ग्राउंड में हर दिन सुबह युवतियों को तैयारी कराई जा रही है। बता दें कि 15 जनवरी को पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण की शुरुआत की थी। सशस्त्र वाहिनी कार्यक्रम के तहत यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि ताकि जिले की बेटियां भी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें।

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