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12 को होगा लोक अदालत का आयोजन:लोक अदालत में निपटेंगे सिविल, बिजली, फौजदारी, परिवारिक विवाद के प्रकरण

शिवपुरी2 दिन पहले
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  • विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर जानकारी ले सकते

सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद के प्रकरण निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें इन मामलों के निपटारे किए जाएंगे। 12 दिसंबर को यह लोक अदालत लगेगी और इसकी तैयारी में अब विभाग जुट गए हैं।

अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी के सचिव प्रमोद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन और राजस्व आदि का आपसी राजीनामा और समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा चेक बाउंस, धन रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और जल कर के वाद पूर्व मामलों यानि प्रीलिटिगेशन स्तर पर निराकरण किया जाएगा।

लोक अदालत में ऐसे समझौता योग्य प्रकरण जो वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं अथवा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व मामले) स्तर के मामले जो भविष्य में न्यायालय में आने की संभावना है का निराकरण किया जाएगा। ऐसे पक्षकार जो 12 दिसंबर शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में अपने प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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