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निर्माण:काटे जा रहे 284 पेड़ों की भरपाई 3 हजार पौधे रोपकर, पांच साल तक जीवित रखना होंगे

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • शिवपुरी शहर की थीम रोड निर्माण के लिए 13 किमी में काटे जा रहे पेड़, पुन: हरियाली के लिए 84 लाख खर्च होंगे

थीम रोड निर्माण के लिए शिवपुरी शहर में 13 किमी के दायरे में 284 पेड़ पौधे चिन्हित किए हैं। जितने पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी भरपाई के लिए लोक निर्माण विभाग दस गुना पौधे लगाने की तैयारी कर रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 3 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। सड़क निर्माण होने के बाद सड़क के दोनों किनारे उपलब्ध जगह में पौधे लगाकर सुरक्षा के लिए ट्री-गार्ड रखे जाएंगे। सड़क बनाने वाले ठेकेदार को पांच साल तक पौधों की सुरक्षा भी करना होगी।

शिवपुरी शहर के दोनों फोरलेन बायपास तिराहों (रायश्री और कठमई) शिवपुरी के बीचों बीच पुराने एनएच-3 सड़क को थीम रोड नाम देकर फोरलेन सड़क बनाई जा रही है। पूरी रोड फोरलेन बनने की वजह से 284 पेड ऐसे चिह्निंत किए हैं जिन्हें काटना जरूरी है। इसके बाद भी शिवपुरी शहर की नई जीवनरेखा का खाका खिंच पाएगा। लेकिन 284 पेड़ों को काटकर जो हरियाली उजाड़ी जाएगी, उसकी भरपाई 3 हजार पौधे लगाकर की जाएगी। ये पौधे जिंदा रहें, इसके लिए पांच साल तक रोड मेंटनेंस के साथ-साथ पौधों की सुरक्षा भी की जाएगी।

ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि पौधों में नियमित पानी मिलता रहे और पांच साल तक सुरक्षित रहें। आकार लेने के बाद ठेकेदार की जिम्मेदारी खत्म होगी। यानी मौजूदा समय में जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसकी दस गुना ज्यादा हरियाली तैयार करके देना होगी। इस हरियाली पर करीब 84 लाख रुपए खर्च होंगे। पीडब्ल्यूडी द्वारा इसका प्रस्ताव बनाकर मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। दिवाली त्यौहार को देखते हुए व्यापारी व दुकानदारों की मांग पर सड़क का निर्माण रुका है। दिवाली बाद सड़क निर्माण में तेजी आ जाएगी।

ढाई-ढाई मीटर के शोल्डर सहित 20 मीटर चौड़ी रहेगी फोरलेन रोड
पहले शहरी हिस्से में 5 किमी फोरलेन सड़क थी। कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के हस्तक्षेप के बाद पूरी की पूरी 13 किमी सड़क फोरलेन बनना है। इसके लिए रिवाइज एस्टीमेट भोपाल भेजा है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद शेष हिस्से की सड़क फोरलेन बन जाएगी। फोरलेन सड़क में 1 मीटर का डिवाइडर होगा, जिसमें स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली के खंभे गाढ़े जाएंगे। डिवाइडर से 7-7 मीटर डामरीकरण होगा और ढाई-ढाई मीटर के डिवाइडर का प्रावधान रखा है। इस तरह फोरलेन सड़क 20 मीटर की बनेगी।

कांग्रेस सरकार ने एनडीबी का पैसा खर्च किया, बिल भुगतान में समस्या
सड़क निर्माण कार्य में देरी की वजह कांग्रेस सरकार को माना जा रहा है। विभाग के अधिकारियों की मानें तो शिवपुरी शहर की थीम रोड के निर्माण के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) से पैसा मप्र सरकार को जारी हुआ था। लेकिन सरकार ने उक्त राशि को कहीं और खर्च कर दिया। मौजूदा समय में बिल भुगतान को लेकर भी समस्या आ रही है। लेकिन अब दिवाली के बाद बजट की व्यवस्था हो सकेगी और काम में तेजी आएगी। पुराने एस्टीमेट में थीम रोड की लागत 46 करोड़ रुपए थी। रिवाइज एस्टीमेट बनने के बाद लागत बढ़कर 66 करोड़ हो गई है। यानी पूरी फोरलेन सड़क बनाने के लिए 20 करोड रुपए अतिरिक्त लागत आ रही है।

व्यापारियों ने काम रकवाया
शहरी हिस्से में गुना नाके से झांसी तिराहे के बीच एक किमी की सड़क खोद दी। यह देखकर व्यापारी और दुकानदारों ने दिवाली त्यौहार पर कारोबार प्रभावित होने की बात कही और पीडब्ल्यूडी ईई से मुलाकात की। इसके बाद विभाग ने काम रुकवा दिया। अब त्यौहार बाद काम में फिर से तेजी आ जाएगी। सबसे पहले ग्वालियर बायपास से गुना बायपास तक फोरलेन सड़क बनेगी। शहरवासियों को गड्ढे और धूल से निजात मिलेगी।

रोड मेटेनेंस के साथ ठेकेदार पौधों की देखभाल करेगा
^शिवपुरी शहर की थीम रोड निर्माण के लिए 284 पेड़ काटने के लिए चिह्निंत किए हैं। इन पेड़ों के बदले 3 हजार पौधे सड़क किनारे लगाए जाएंगे। सड़क मेंटनेंस के साथ-साथ पांच साल तक ठेकेदार पौधों की देखरेख करेगा। दिवाली बाद निर्माण कार्य में तेजी आ जाएगी। सड़क निर्माण जल्द पूरा कराने की कोशिश करा रहे हैं।
हरिओम अग्रवाल, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी शिवपुरी

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