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सुविधा:समग्र आईडी से पात्रता जान सकते हैं उपभोक्ता

शिवपुरीएक घंटा पहले
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खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित परिवारों का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें उपभोक्ता समग्र आईडी के माध्यम से अपनी पात्रता को जान सकता है। इसके लिए उपभोक्ता काे गूगल प्ले स्टोर से एम राशन मित्र एप डाउनलोड कर सकता है। एप ओपन करने पर उसमें डैशबोर्ड खुलेगा इसमें परिवार की परिवार की नवीन खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची पर क्लिक करने पर सामग्री आईडी मांगी जाएगी। इसका नंबर डालने पर उपभोक्ता की पात्रता सामने आ जाएगी। इससे पात्रता पर्ची डाउनलोड भी कर सकते हैं।

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