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काेरोना:जिले में संक्रमण दर 6.29%, क्राइसिस ग्रुप बैठक के बाद होगा रात में कर्फ्यू का फैसला

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • 28 नए कोरोना मरीज मिले, अब कुल 3252 संक्रमित

कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से जिले में संक्रमण दर 6.29 प्रतिशत पर पहुंच गई है। प्रदेश के पांच जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा देने के बाद शासन द्वारा जारी निर्देश पर शिवपुरी जिले में भी क्राइसिस ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में विचार विमर्श के बाद ही नाइट कर्फ्यू लगाने पर निर्णय लिया जाएगा।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि शासन से कोविड-19 को लेकर जो निर्देश जारी होंगे, उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। प्राप्त निर्देश के अनुसार क्राइसिस ग्रुप की मीटिंग बुलाई जाएगी। वहीं शुक्रवार को 362 सैंपल टेस्ट में 28 रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आईं हैं।

अब काेरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3252 हो चुकी है। हालांकि शुक्रवार को 15 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसी के साथ अब तक कुल 3030 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में एक्टिव केस बढ़कर 196 हो गए हैं। होम आइसोलेशन में 152 मरीजों को रखा गया है। आईसीयू में तीन और आइसोलेशन वार्ड में 18 मरीजों को भर्ती हैं।

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