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समस्या:मीटर रीडिंग की जगह बिजली कंपनी ने उपभोक्ता को थमाए आकलित खपत के बिल, लोगों परेशान

करैरा-नरवर3 घंटे पहले
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  • करैरा के अलावा नरवर-मगरौनी के उपभोक्ताओं का आरोप, दो से तीन गुना भेजे जा रहे हैं बिल

बिजली कंपनी द्वारा इन दिनों उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग की जगह को आकलित खपत के बिल थमाए जा रहे हैं। हालात ये है कि बिजली बिल दो से तीन गुने तक थमाए जा रहे हैं। इससे बिजली बिल भरने में उपभोक्ताओं के पसीने छूट रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि विद्युत विभाग द्वारा जो बिल भेजें गए हैं उनमें आकलन खबर दर्शाई गई है।

इससे बिजली बिल जो पहले 300 या 400 आता था अब वह 2000 से लेकर 5000 तक पहुंच गया है। वही किसी उपभोक्ता का तो फिर 12000 तक भेजा गया है। इसकी शिकायत विभाग में किए जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। गौरतलब यह है कि प्रदेश सरकार बिजली का बिल कम करने व 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं। तो वहीं विद्युत विभाग में पदस्थ अधिकारी उपभोक्ताओं को दो से तीन गुने बिल भेज कर प्रदेश सरकार के दावे को झूठा साबित कर रहे हैं।

आकलित खपत के दिए जा रहे है बिजली के बिल: करैरा के अलावा नरवर- मगरौनी में इस बार विद्युत विभाग द्वारा जो बिल बांटे गए हैं। इनमें आंकलन खपत के नाम पर बिल दिया गया है।

इन उपभोक्ताओं ने लगाए अधिक बिल के आरोप
उपभोक्ता प्रेम नरवरिया का आरोप है कि पिछले माह 5 हजार रुपए का बिल आया था और इस माह 12 हजार रुपए का बिल आया है। वही निजामपुर निवासी छोटा कुशवाहा का कहना है कि 300 रुपए का बिल 2 हजार रुपए का आया है। इसी प्रकार रामबाबू खड़ी काबिल जो पहले दो से 400 आता था वह इस बार 2000 आया है। वही नरवर के संतोष शर्मा का बिल जो पहले चार-पांच सौ रुपए आता था वह दो हजार के करीब आया है।

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