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एजुकेशन:इंजीनियरिंग कोर्स की काउंसलिंग 9 तक

शिवपुरीएक घंटा पहले
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तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के फलस्वरूप काउंसलिंग कार्यक्रम में संशोधन किया है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम में आवेदन पत्रों को ऑनलाइन उपलब्धता, आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश 9 नवंबर तक होगा। पूर्व में 6 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया होनी थी। प्रवेशित संस्था के लिए च्वाइस फिलिंग 9 और 10 नवंबर तथा ब्रांच परिवर्तन की सूची और पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता 13 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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