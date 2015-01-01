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गाइडलाइन:जिले में कल रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ दो घंटे ही ग्रीन पटाखे चला सकेंगे

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • एनजीटी के पारित आदेश का पालन कराने शिवपुरी कलेक्टर ने आदेश निकाला

कलेक्टर शिवपुरी ने गुरुवार को आदेश जारी किया है, जिसमें दीपावली त्योहार पर रात 8 से 10 बजे के बीच सिर्फ दो ही घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवंबर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु प्रदूषण रिपोर्ट एवं प्रिंसिपल बेंच राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के 9 नवंबर को पारित आदेश के पालन में कलेक्टर ने यह आदेश निकाला है।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नवंबर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु प्रदूषण की रिपोर्ट जारी की है। जिसके अनुसार शिवपुरी जिले की एक्यूआई मोडरेल है। आगामी कुछ दिनों में ठंड प्रारंभ होने और त्योहार के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखे के उपयोग से परिवेशीय वायु गुणवत्ता खराब होने की संभावना है।

राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली के 9 नवंबर 2020 को पारित आदेश की कंडिका 45 का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। दीपावली पर्व पर 14 नवंबर को ग्रीन पटाखों का उपयोग मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा।

दीपावली पर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी
जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने शहर में दीपावली त्योहार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर ड्यूटी लगाई है। शिवपुरी तहसीलदार भूपेन्द्र सिंह कुशवाह, नायब तहसीलदार आशीष यशवाल, नायब तहसीलदार पवन चंदेलिया को शिवपुरी शहर में जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं अनुभाग करैरा, कोलारस, पोहरी एवं पिछोर के एसडीएम संबंधित अनुविभाग में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे।

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