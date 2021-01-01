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मौत:स्मैक तस्करी में जेल में बंद कैदी की हालत बिगड़ी, इलाज के दौरान मौत

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • शुगर की बीमारी होने के साथ दिमाग में भी समस्या थी, ग्वालियर रैफर कर दिया था

नरवर के मगरौनी कस्बे में स्मैक खपाने कार से आए अशोकनगर जिले के चार लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। छह ग्राम स्मैक व अवैध हथियार बरामद होने पर केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया था। बुधवार की सुबह एक कैदी की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान जिला अस्पताल शिवपुरी में मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक सर्किल जेल शिवपुरी में बंद कैदी लोकेंद्र (35) पुत्र गोपाल गोस्वामी निवासी शाडोरा जिला अशोकनगर की जिला अस्पताल शिवपुरी में बुधवार की रात 8.30 बजे मौत हो गई है। स्मैक तस्करी में पुलिस द्वारा पकड़े गए लोकेंद्र को सुबह 10 बजे जिला अस्पताल शिवपुरी लाकर भर्ती कराया गया था। पहले से शुगर की बीमारी और ब्रेन में समस्या होने पर डॉक्टर ने ग्वालियर रेफर की सलाह दी थी। हालत बिगड़ने पर दोपहर 1:45 बजे डॉ. पिप्पल ने ग्वालियर रैफर कर दिया था। इससे पहले ही लोकेंद्र ने दम तोड़ दिया।

स्मैक व कट्‌टे के साथ चार तस्करों को पकड़ा था
नरवर थाने की मगरौनी चौकी पुलिस ने 31 जनवरी को चकिंग के दौरान चार लोगों को 6 ग्राम स्मैक व अवैध कट्‌टे के साथ पकड़ा था। अशोकनगर जिले के शाडोरा में रहने वाले चारों स्मैक तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया था। जेल में लोकेंद्र गोस्वामी की हालत बिगड़ गई।

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