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भक्ति:खाटूश्याम मित्र मंडल ने सजाया श्याम का दरबार

बैराड़3 घंटे पहले
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नगर परिषद बैराड़ में खाटू श्याम मित्र मंडल बैराड़ द्वारा हर ग्यारस को बाबा श्याम का कीर्तन का आयोजन किया जाता है। श्याम प्रेमी भक्तों ने बताया कि हर ग्यारस को खाटू श्याम बाबा का दरबार सजा कर ज्योति जला कर बाबा श्याम का दरबार सजाते हुए आरती कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इसके बाद अन्य कार्यक्रम किए गए। खासबात यह है कि ग्यारस को भी इसी प्रकार श्याम बाबा का दरबार सजा कर बड़े ही भक्ति भाव से भजन कीर्तन कर श्याम प्रेमियों द्वारा हारे के सहारे का गुणगान किया गया। इसके बाद अन्य भजनों पर गायक कलाकारों ने भजनों का समां बधा। साथ ही एक से बढ़कर एक भजनों पर तान दी। इसमें आज श्याम सपने में आए दाईया पी गए सररररर जैसे भजनों पर कई भक्त नृत्य करने पर मजबूर हो गए। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त व आस-पास के लोग मौजूद थे।

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