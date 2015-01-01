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जायजा:स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक मशीन लाने रूट चार्ट प्लान बनाएं

शिवपुरीएक घंटा पहले
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  • कलेक्टर-एसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों के मतगणना स्थल का जायजा लिया

करैरा और पोहरी विधानसभा में 3 नवंबर को हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को जिला मुख्यालय पर पीजी कॉलेज शिवपुरी में स्ट्रांग रूम बनाकर रखा गया है। 10 नवंबर को पीजी कॉलेज में मतगणना होना है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने गुरुवार को मतगणना स्थल का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने अधीनस्थों के संग विधानसभा उप निर्वाचन के लिए 10 नवंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियाें का जायजा लिया।

कलेक्टर ने कहा कि मतगणना स्थल पर समय पर सभी तैयारी कर लें। विधानसभा क्षेत्रवार स्ट्रांग रूम से मतगणना हॉल तक मशीन लाने का रूट चार्ट प्लान करें। विभिन्न कक्षों में जो भी व्यवस्था होना है, संबंधित अधिकारी अभी से देखें। उन्होंने कहा कि मतगणना स्थल पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होना चाहिए। पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाकर पर्याप्त सुरक्षा बल की निगरानी में पूरी सुरक्षा में मशीनों को रखा गया है। शासकीय पीजी कॉलेज में ही मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित आरओ को भी मतगणना स्थल का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

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