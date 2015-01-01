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छात्रवृत्ति:अल्पसंख्यक विद्यार्थी 30 नवंबर तक कर सकेंगे छात्रवृत्ति के आवेदन

शिवपुरी43 मिनट पहले
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शैक्षणिक सत्र 2020-21 में अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नंवबर तक बढ़ाई गई है। जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन अभी तक नहीं भरे गए है, उनके द्वारा इस अवधि में अनिवार्य रूप से आवेदन नियमानुसार एवं पात्रतानुसार किए जा सकते हैं। जो आवेदन इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे वे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएंगे।

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