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सुविधा:ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने में नहीं लगेगा शुल्क

शिवपुरी2 घंटे पहले
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ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान के लिए अब सुविधा शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह निर्णय लिया है। इससे प्रभावित होने वाले प्रदेश के 16 जिले में शिवपुरी का नाम भी शामिल है और यहां के उपभोक्ताओं को अब ऑनलाइन भुगतान के दौरान परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बिजली कंपनी के निर्णय के अनुसार भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के ऐसे उपभोक्ता जो एमपी ऑऩलाइन के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें एमपी ऑऩलाइन के माध्यम से बिजली बिल भुगतान करने पर सुविधा शुल्क नहीं देना होगा। अभी सुविधा शुल्क बिल की राशि के अनुसार पांच अथवा दस रुपए एम पी ऑऩलाइन द्वारा ली जाती थी। गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल पर एमपी ऑऩलाइन द्वारा वॉलेट सिस्टम का क्रियान्वयन कर बिजली बिलों के भुगतान के लिए उसमें अग्रिम रूप से कंपनी के खाते में 60 लाख रुपए की राशि जमा की है।

इसी परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिया गया है कि अब एमपी ऑऩलाइन के पोर्टल और कियोस्क के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त सुविधा शुल्क नहीं लिया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली बिल भुगतान के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर एमपी ऑऩलाइन पोर्टल एवं कियोस्क के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान करें।

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