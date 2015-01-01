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सर्वर ने बढ़ाई मुसीबत:नामांकन फार्म एमपी ऑनलाइन से छीनकर स्वयं के पोर्टल से शुरू किया इसलिए बढ़ी परेशानी

शिवपुरीएक घंटा पहले
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सर्वर के परेशानी के कारण आ रही है नामांकन फार्म प्रकिया में परेशानी।

कक्षा 9-12 तक पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के नामांकन की प्रक्रिया सर्वर डाउन होने से नहीं हो पा रही है। 7 नवंबर की तारीख ऑनालइन नामांकन दाखिले की बोर्ड ने जारी की है और अब तक आधे से भी कम फार्म सर्वर डाउन होने की वजह से भर सके हैं। ऐसे में ऑनलाइन कियोस्क संचालन करने वाले लोगों ने बताया कि माध्यमिक विद्यालय की खुद की साइट से यह काम कराया जा रहा है जिससे सर्वर डाउन होने से हालात बिगड़ रहे हैं।

स्कूल संचालकों ने बताया कि एक ओर कोरोनाकाल में स्कूल नहीं खुल रहे वहीं दूसरी और बोर्ड की मनमानी के चलते स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के नामांकन नहीं हो पा रहे बोर्ड द्वारा इस बार नामांकन और बोर्ड फार्म एमपी ऑनलाइन पोर्टल से न भरवाते हुए स्वयं की बेवसाइट से फार्म भरे जा रहे हैं। हालात यह हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बेवसाइट चींटी चाल से रेंग रही है जिस पर अभी तक आधे नामांकन फार्म भी नहीं भर सके हैँ। स्कूल संचालकों सहित ऑनलाइन वर्क करने वाले कम्यूटर सेंटर संचालकों का कहना है कि बोर्ड की साइट बार-बार बंद हो जाती है इस कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

7 नवंबर को है नामांकन दाखिल की आखिरी तारीख : माध्यमिक शिक्षा मंंडल ने इस बार स्वयं के पोर्टल से नामांकन और प्रवेश सूची फीडिंग का कार्य करने स्कूलों को आदेश जारी किए हैं। पहले 30 अक्टूबर तक कार्य करना था, लेकिन पोर्टल धीमा चलने से इसकी तिथि 7 नवंबर तक बढा दी। बोर्ड की साइट धीमी गति से चलने से नामांकन में बहुत वक्त लग रहा है। ऑनलाइन कार्य करने वाले इसराइल का कहना है कि एमपी बोर्ड का सर्वर इतना धीमा है कि एक भी फार्म एक बार में सही और तेज गति से फीड नहीं हो पा रहा।

पूर्व वर्षों में अभी तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सभी काम आसानी से निपट जाते थे मगर इस बोर्ड की हठधर्मिता के कारण नामांकन और परीक्षा फार्म का कार्य बोर्ड की स्वयं की वेबसाइट पर करना पड़ रहा है जो दिक्कत वाला है। स्कूल संचालकों और कियोस्क संचालकों का कहना है कि नामांकन और परीक्षा फार्म का काम एमपी ऑनलाइन को ही सौंपा जाना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष एमपी ऑनलाइन से किया गया काम ठीक ढंग से और समय पर पूरा हो गया था।

बोर्ड ही फैसला करेगा
यह सर्वर की परेशानी है। इसके बारे में बोर्ड ही फैसला करेगा कि क्या करना है और क्या हो सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में साइट में सुधार हो जाए और अंतिम तिथि भी बढ़ा दी जाए।
दीपक पांडेय, जिला शिक्षा अधिकारी शिवपुरी

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