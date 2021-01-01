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ज्ञापन:कोलारस विधायक के घर पहुंचकर शिक्षक बोले- सीएम से हमारी पेंशन बहाल कराएं

शिवपुरी4 घंटे पहले
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पुरानी पेंशन की मांग के साथ हम लंबे अरसे से भटक रहे हैं कई बार सीधी बात मुख्यमंत्री महोदय से कर चुके हैं और अपनी मांगों के समर्थन में हमने स्थानीय कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिए हैं।

लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इससे शिक्षक वर्ग में घोर निराशा है और वह परेशान है हमारी मांग है कि हमारे इस आवेदन को आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं वह सुन ले तो ठीक नहीं तो हमारी मांगों को विधानसभा में उठाया जिससे हमारी मांगे पूरी हो सके यह इस आशय का ज्ञापन न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के कार्यालय पर पहुंचकर दिया गया।

न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के प्रांताध्यक्ष सत्येंद्र सिंह तिवारी के आह्वान पर मध्य प्रदेश के समस्त विधायकों को पुरानी पेंशन के ज्ञापन के क्रम में रविवार को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपकर यह मांग रखी। संगठन के राष्ट्रीय संयोजक जनक सिंह रावत, राजेश सोनी ने बताया गया कि रविवार को जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत, धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी, जिलाध्यक्ष शासकीय अध्यापक संघ के नेतृत्व में कोलारस विधायक वीरेंद्र सिंह रघुवंशी को पुरानी पेंशन की आवाज को विधानसभा में उठाने और संकल्प पत्र लगाने के लिए ज्ञापन दिया।

उन्हें बताया कि मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी जिनकी पुरानी पेंशन 1 जनवरी 2005 से बंद कर दी गई है उसको पुनः लागू करवाने विधायक सी आम से बात करें और सुनवाई न होने पर विधानसभा में मुद्दे उठाएं। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी द्वारा कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि वह शिक्षकों की समस्या को विधानसभा में उठाएंगे और विधानसभा में प्रश्न भी लगाएंगे। जिससे सभी कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सके।

खेल मंत्री के कार्यालय पहुंच रखी मांग

कैबिनेट खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के जनसंपर्क कार्यालय पर संगठन के पदाधिकारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।और यही मांगे उनसे भी की गई।

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