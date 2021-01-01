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रेलवे फाटक का मेंटेनेंस:पोहरी-शिवपुरी रोड आज बंद रहेगा, 8.40 किमी का लगाना होगा अतिरिक्त फेरा

शिवपुरी7 घंटे पहले
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  • सोमवार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मेंटेनेंस कार्य चलेगा

पोहरी-शिवपुरी रोड स्थित फाटक पर सोमवार को रेलवे मेंटेनेंस कार्य कराएगा। इससे पूरे दिन पोहरी-शिवपुरी रोड पर आवागमन बंद रहेगा। ऐसे में लोगों को 8.40 किमी का अतिरिक्त चक्कर काटकर शिवपुरी शहर तक आना-जाना पड़ेगा। पांच साल बाद मार्च महीने में रेलवे के महाप्रबंधक निरीक्षण करने आ रहे हैं। उनके दौरे से पहले रेलवे ने आनन फानन में सभी कमियां दूर करने की तैयारी की है।

बाइक, कार, ट्रक और यात्री बसों को सोमवार को पोहरी, बैराड़ और श्योपुर जाने के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा। शहर के फतेहपुर से पिपरसमां रोड होते हुए फोरलेन बायपास पकड़कर पोहरी रोड पर पहुंचना होगा। फाटक पर मेंटेनेंस का कार्य सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि सिंहनिवास ब्रिज से पोहरी चौराहा की दूरी 3.24 किमी है। पिपरसमां रोड से फतेहपुर होते हुए कुल 8.40 किमी की अतिरिक्त दूरी बढ़ जाएगी।

वाहन चालकों के लिए ये दो वैकल्पिक मार्ग

मार्ग-1 : पोहरी चौराहा से फतेहपुर पहुंचकर पिपरसमां रोड जाना पड़ेगा। फोरलेन बायपास पकड़कर पोहरी रोड पहुंचना होगा। सिंहनिवास ब्रिज तक कुल दूरी 11.70 किमी रहेगी।

मार्ग -2 : पोहरी चौराहा से ग्वालियर बायपास चौराहा होते हुए कठमई बस्ती से फोरलेन तिराहा पकड़कर पोहरी रोड पहुंचा जा सकता है। सिंहनिवास ब्रिज तक कुल दूरी 9.67 किमी रहेग।

फाटक चार फीट चौड़ा होगा, अगले सप्ताह फिर बंद रहेगा ट्रैफिक, पुलिस लगाएगी स्टॉपर

पोहरी-शिवपुरी रोड स्थित रेलवे फाटक पर अक्सर जाम के हालत रहते हैं। विभाग अब फाटक को दोनों तरफ से दो-दो फीट चौड़ा करने जा रहा है। चार फीट चौड़ाई बढ़ने से ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। इलरे चलते अगले सप्ताह फिर से पोहरी रोड पर ट्रैफिक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। उधर ट्रैफिक प्रभारी रणवीर सिंह यादव का कहना है कि स्टॉपर लगाकर हम ट्रैफककर्मियों की ड्यूटी लगाएंगे।

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