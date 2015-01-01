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हंगामा:बच्चे के शव की सूचना पर पहुंची पुलिस, निकला कुत्ते का शव

शिवपुरी3 घंटे पहले
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  • पुलिस ने खुदाई कराने के लिए कागजी खानापूर्ति कर ली थी, मत्स्य अधिकारी को फोन लगाने के बाद हकीकत पता चली

कोटा गांव के पास झांसी रोड किनारे मत्स्य बीज प्रक्षेत्र परिसर बच्चे का शव गढ़ा होने की सूचना पर देहात थाना पुलिस चकरघिन्नी हो गई। लेकिन बाद में पला चला कि मत्स्य अधिकारी ने वहां अपना मरा हुआ कुत्ता दफनाया था। जानकारी के अनुसार मत्यस्य विभाग के मत्स्य बीज प्रक्षेत्र कोटा भगोरा पर गुरुवार की तड़के 5-6 बजे के बीच तीन लोग कार से आए और तालाब किनारे कुछ गाढ़कर चले गए। दूर से रतन नामक व्यक्ति ने देख लिया और गुलवीर कौर को बताया। गुलवीर ने देहात थाना पुलिस को सूचना दी।

टीआई सुनील खेमरिया बल के साथ मौके पर पहुंचे। जमीन खुदाई के बाद गड्ढा भरा होने पर शंका हुई तो फिर से खुदाई कराने से पहले कागजी प्रक्रिया पूरी कर तहसीलदार को बुलावा भेज दिया। इसके बाद मत्यस्य अधिकारी आरबी शर्मा को टीआई ने फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि मेरा कुत्ता मर गया था। तालब किनारे मरी मछलियां दफनाते हैं, उसी जगह कुत्ते का शव दफना दिया था। इसके बाद पुलिस वापस लौट आई।

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