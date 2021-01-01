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नशे की खेती:गेहूं की आड़ में लहलहाती मिली अफीम की फसल, एक ट्रॉली पौधे उखाड़े, जब्त

शिवपुरीएक घंटा पहले
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सिहोर थाना क्षेत्र में खेत में लगी अफीम की फसल को उखाड़ते हुए पुलिसकर्मी। - Dainik Bhaskar
सिहोर थाना क्षेत्र में खेत में लगी अफीम की फसल को उखाड़ते हुए पुलिसकर्मी।
  • गेहूं की आड़ में लहलहाती मिली अफीम की फसल, एक ट्रॉली पौधे उखाड़े, जब्त

सीहोर थाना क्षेत्र स्थित नरौआ गांव में गेहूं फसल की आड़ में अफीम की पैदावार ली जा रही थी। सीहोर थाना प्रभारी टीम के संग खेत में पहुंचे और गेहूं फसल के बीचों बीच अफीम की फसल लहलहाती मिली। रात में ही पुलिस ने मजदूर बुलवाए और ट्रैक्टर-ट्रॉली मंगवाकर अफीम के पौधे उखड़वाना शुरू किए। एक ट्रॉली से ज्यादा अफीम के पौधे बरामद हुए हैं। अफीम की खेती की बीट प्रभारी तक को भनक नहीं थी। पुलिस अधीक्षक ने टीम भेजकर अफीम की खेती पकड़वाई है।

नरौआ गांव में पूर्व सरपंच सहित उसके परिवार के लोगों द्वारा अफीम की खेती की जा रही थी। जैसे ही अफीम की खेती पकड़ी, पूर्व सरपंच चंदन सिंह रावत सहित परिवार के पुरुष सदस्य गांव छोड़कर भाग गए। पुलिस द्वारा दो खेतों से अफीम के पौधे जब्त होने बताए जा रहे हैं। पौधों में फूल लगने अभी शुरू हुए थे। डोंढी आकर पकने के बाद अफीम की कीमत 50 लाख से ज्यादा की हो जाती। जबकि तस्करों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने पर इसकी कीमत और भी अधिक पहुंच जाती। हालांकि पुलिस ने जब्त अफीम के पौधों की कीमत 15 लाख रुपए आंकी है।

पूर्व सरपंच, उसके पुत्र व दो भाइयों सहित चार पर केस, खेत मालिक होते ही एक को छोड़ा: सीहौर थाना पुलिस द्वारा चार लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जिनमें पूर्व सरपंच हनुमंतसिंह रावत, उसका बेटा मर्दन सिंह, भाई ब्रजमोहन रावत और भतीजा मलखान सिंह शामिल हैं। नरौआ हल्का पटवारी को बुलवाकर खेत की नापजोख कराई तो करीब दस बिस्वा में अफीम की फसल उगाई थी। सर्वे नंबर 224 करीब दस बिस्वा है, जिसमें से आधी जमीन की विनोद कुमार जैन के नाम रजिस्ट्री होने के बाद रिकार्ड में दर्ज है। शेष जमीन बृजमोहन व उसके बड़े भाई चंदनसिंह रावत के नाम दर्ज है। पुलिस ने खेत मालिक ब्रजमोहन के खिलाफ तो केस दर्ज कर लिया है, लेकिन चंदनसिंह को फिलहाल छोड़ दिया है।

कालीपहाड़ी गांव में भी अफीम की फसल उगी थी, पुलिस नहीं पहुंच पाई
नरौआ गांव से लगे कालीपहाड़ी गांव में एक बघेल के खेत में भी करीब आधा बीघा में अफीम की फसल उगी थी। नरौआ में छापामारी होते ही आनन फानन में कालीपहाड़ी में फसल उखाड़ने लगे। पुलिस उस खेत तक नहीं पहुंच पाई। कालीपहाड़ी गांव में ग्रामीणों में इस बात को लेकर पूरे दिन चर्चा चलती रही।

पैदावार लेने के लिए पूर्व सरपंच पुत्र ने अफीम का बीज लाकर दिया
सूत्रों के अनुसार कालीपहाड़ी में जिस किसान के खेत में 5-5 बिस्वा के दो भागों में अफीम उगाई की है, उसे बीज पूर्व सरपंच के बेटे ने लाकर दिया था। पिछले साल अफीम की पैदावार लेकर 18 से 19 लाख रुपए का मुनाफा हुआ था। ज्यादा पैसों के लालच में इस साल बड़े पैमाने पर अफीम की बोवनी कर दी।

मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करवाई
सीहौर थाने के नरौआ गांव में अफीम की खेती के बारे में मुखबिर ने सूचना दी थी। पुलिस टीम को भेजकर खेत से अफीम के पौधे जब्त किए हैं। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर्चिंग कराएंगे कि गांव में कहीं अन्य जगह तो अफीम की फसल तो नहीं उगाई है।
राजेश सिंह चंदेल, एसपी, शिवपुरी

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