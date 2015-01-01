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बिजली कटौती:शहर के 18 हिस्सों में आज सुबह से शाम तक बिजली कटौती

शिवपुरीएक घंटा पहले
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  • बिजली कंपनी स्ंबंधित फीडरों पर जरूरी रखरखाव कार्य कराएगी

जरूरी रख-रखाव कार्य के चलते शिवपुरी शहर के 18 हिस्सों में शुक्रवार को बिजली कटौती रहेगी। शहर के 33 केवी भगोरा, 11 केवी जवाहर कॉलोनी फीडर, इमामबाड़ा फीडर एवं कमलागंज फीडर पर 6 नवंबर को बिजली सप्लाई बंद रखी जाएगी।

जानकारी के अनुसार 33 केवी भागोरा फीडर के बंद रहने से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक 33/11केवी उपकेंद्र भगोरा, पाठखेड़ा, बांसखेड़ी एवं विलोकलां से जुड़े सभी क्षेत्र, 11 केवी जवाहर कॉलोनी एवं इमामबाड़ा फीडर के बंद रहने से सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मेंटीनेंस कार्य कराया जाएगा। इस कारण फीडर से जुड़े क्षेत्र में शुक्रवार को बिजली सप्लाई बंद रहेगी।

शहर के जाधव सागर रोड, स्टेडियम रोड, हवाई पटटी, महल सराय, जवाहर कॉलोनी, अंबेडकर कॉलोनी, पीएसक्यू लाइन, यादव मोहल्ला, बड़ा बाजार, महल सराय, हरिजन बस्ती, शीतौले की कोठी, इमामबाड़ा, जवाहर कॉलोनी फीडर से जुड़े एचटी उपभोक्ता तथा कमलागंज फीडर के बंद रहने से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कलारबाग, बैंक काॅलोनी, बाबूक्वार्टर, कमलागंज क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

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