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पदभार ग्रहण:अच्छे काम पर सम्मान और लापरवाही पर सजा: डॉ. जैन

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • नवागत सीएमएचओ ने पदभार ग्रहण करने के बाद दिखाए तेवर

अच्छा काम करोगे तो सम्मान दूंगा, सार्वजनिक सराहना करुंगा और लापरवाही बरती तो कार्रवाई करुंगा। यह बात नवागत सीएमएचओ डॉक्टर पवन जैन ने पदभार ग्रहण कर करने के बाद विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर कही। इस दौरान उन्होंने बेहतर काम करने वालों का माला पहनाकर सम्मान भी किया।

सीएमएचओ डॉ. पवन जैन ने कहा कि यह जिला मेरे लिए नया नहीं है। मेरी शिक्षा आईटीबीपी स्कूल जिसे अब केंद्रीय विद्यालय कहते हैं यहां हुई। इसलिए में दिल से चाहता हूं कि यहां का स्वास्थ सूचकांक पूरे प्रदेश में अव्वल रहे।

मेहनत से अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारी सदैव सम्मानित किए जाएंगे, लेकिन लापरवाही बख्शा नहीं जाएगा इस दौरान उन्होंने रिपोर्ट कार्ड देखकर आरबीएसके प्रभारी कोर्डिनेटरअखिलेश शर्मा, डिप्टी एमईआईओ विजय लक्ष्मी ज्योरकर, डीपीएम डॉ. शीतल व्यास और लिपिक हितेष शर्मा का बेहतर कार्य के लिए सम्मान किया। इस दौरान जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.संजय ऋषिश्वर भी मौजूद थे।

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