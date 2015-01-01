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परिणाम देरी से घोषित:कक्षा 12 के विद्यार्थियों का परिणाम देरी से घोषित हुआ इसलिए फिर से लिंक खोलें

शिवपुरी2 घंटे पहले
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  • अभाविप पदाधिकारियों ने दिया उच्च शिक्षा मंत्री के नाम प्राचार्य को ज्ञापन

कक्षा 12 के विद्यार्थियों का परिणाम देरी से घोषित हुआ है और वह विद्यार्थी कॉलेज में अपनी आगामी पढाई के लिए फार्म भरने से वंचित रह गए हैं। इसलिए कॉलेज में प्रवेश के लिए फिर से लिंक खोली जाए ताकि विद्यार्थियों को परेशानी न हो। अभाविप के पदाधिकारियों ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम यह ज्ञापन कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एन के जैन को सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई शिवपुरी ने कन्या महाविद्यालय में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसमें अभाविप ने महाविद्यालयों में सीट वृद्धि और फिर से लिंक खोलने हेतु ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थी परिषद ने यह मांग कि कक्षा 12 वीं के जिन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम देरी से घोषित हुआ है वे विद्यार्थी महाविद्यालयों में प्रवेश लेने से वंचित रह गए है। ऐसे में उन विद्यार्थियों का एक साल खराब हो जाएगा ।अभाविप ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव से मांग की विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में सीट वृद्धि के साथ लिंक खोली जाए जिससे विद्यार्थियों का एक साल बर्बाद ना हो। ज्ञापन के दौरान मुख्य रूप से जिला संयोजक मयंक राठौर, वेदांश सविता, राहुल पड़रिया, देवेश धानुक, प्रद्युम्न गोस्वामी दीपा जाटव, मनशिखा गोयल, तनु जैन, प्रियांशी लक्षकार, रितिका परमार,दिपाली सेन, साक्षी चौहान, आयुषी जैन, अविनाश समाधिया, सचिन सारस्वत, अनिल जाटव ,रमन राठौर,रत्नेश तिवारी, रोहन देव पाल, पवन आदि छात्र उपस्थित रहे।

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