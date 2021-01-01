पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

समग्र शिक्षक संघ की बैठक:समग्र शिक्षक संघ 14 सूत्रीय ज्ञापन देने की तैयारी में

शिवपुरी5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के सावरकर उद्यान में अपनी मांगों के समर्थन में समग्र शिक्षक संघ ने बैठक का आयोजन किया। जिसमें 14 सूत्रीय मांगों को लेकर रणनीति बनाई गई। शिक्षकों ने तय किया कि वह अपनी मांगों के समर्थन में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम 5 फरवरी को ज्ञापन सौंपेंगे। जिसमें मांगे राज्य शासन द्वारा मांगे जाने की मांग की जाएगी।

समग्र शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष केके भार्गव और तहसील अध्यक्ष देवेंद्र भार्गव ने संयुक्त रूप से बताया कि लंबे अरसे से शिक्षकों की मांग लंबित चली आ रही है। उन्हें विभाग ने आज तक पूरा नहीं किया है, जबकि सीनियर ग्रेड का वेतन है,और पदनाम नही। ऐसे में यदि उनकी समस्या का समाधान हो इस तरह की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों के बीच रणनीति बनाई गई। अब सामूहिक रूप से एकत्रित होकर 5 फरवरी को कलेक्ट्रेट पहुंच जिला कलेक्टर को वह ज्ञापन सौंपेंगे।

बैठक के दौरान मुकेश भार्गव, राकेश मिश्रा, अरविंद जैन, राकेश दुबे, सर्वेश्वर दयाल श्रीवास्तव, श्याम स्वरूप शर्मा, तहसील अध्‍यक्ष देवेंद्र भार्गव, हरिओम ओझा, के के भार्गव सहित शिक्षक उपस्थित थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser