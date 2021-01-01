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स्ट्राइव योजना:शिवपुरी आईटीआई को चुना गया; प्रशिक्षण गुणवत्ता तथा इंडस्ट्री लिंकेज बढ़ाने 150-250 करोड़ रु. तक का अनुदान मिलेगा

शिवपुरी5 घंटे पहले
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विश्व बैंक की सहायता से भारत सरकार की स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वेल्यू एन्हेंसमेंट (स्ट्राइव) योजना में प्रदेश की 20 शासकीय आईटीआई का चयन किया गया है। इनमें शिवपुरी जिले की आईटीआई भी शामिल हैं। हालांकि प्रथम चरण में 8 शासकीय आईटीआई में शिवपुरी शामिल नहीं हैं। दूसरे चरण में 12 शासकीय आईटीआई में शिवपुरी भी है।

स्ट्राईव योजना के तहत शासकीय आईटीआई को प्रशिक्षण गुणवत्ता तथा इंडस्ट्री लिंकेज बढ़ाने के लिए 150-250 करोड़ रुपए का अनुदान हर आईटीआई को मिलेगा। इस राशि से चयनित शासकीय आईटीआई द्वारा स्नातकों की संख्या में 20% की वृद्धि, संचालित ट्रेडों में महिला नामांकन में 16% की वृद्धि, कुल नामांकन प्रवेश में 25% की वृद्धि और निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार कुल प्रशिक्षणार्थियों के ऑन जॉब ट्रेनिंग में 15% की वृद्धि करने जैसे चार प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी।

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