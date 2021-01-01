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घटयात्रा:सिद्धचक्र महामंडल विधान की निकाली शुभ घटयात्रा

शिवपुरी4 घंटे पहले
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श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की घटयात्रा शहर के चंद्रप्रभ जिनालय से शुरू हुई और छत्री मंदिर पहुंचकर वहां कलशों में जल भरकर महिलाएं सामूहिक रूप से माधव चौक होते हुए कोर्ट रोड से वापस हुई । इस दौरान रास्ते में समाज की बेटियों ने भक्ति भाव के साथ सिद्ध प्रभ की आराधना करते हुए नृत्य किया ।

आयोजन की जानकारी देते हुए पुलक जन चेतना मंच के चितरंजन जैन ने बताया कि श्रीसिद्धचक्र महामंडल विधान की आराधना 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक आयोजित की जा रही है। जिसमें मुख्य पुण्यार्जक कौशलचंद जैन, महेश कुमार जैन,चोरिया परिवार है। इनके माध्यम से संपूर्ण समाज के श्रावक- श्राविका सिद्ध प्रभ का प्रतिदिन गुणानुवाद करेंगे।

इस महा आयोजन के लिए दिल्ली के विद्वान प्रतिष्ठचार्य पंडित सतीश शास्त्री सरल शिवपुरी आए हैं, जो 8 दिन तक लगातार क्रमश: 8, 16,32,64,128,256, 512 और 1024 अर्घ समर्पण कराएंगे। प्रतिदिन सुबह 7बजे से आराधना होगी, जो सुबह 10 बजे तक चलेगी, जबकि सायंकालीन बेला में 7 बजे से भगवान की आरती और रात में प्रवचन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

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