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व्यवस्था:थोक आतिशबाजी बेचने सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड तय खेरीज दुकानदार गांधी पार्क में बेच सकेंगे

शिवपुरीएक घंटा पहले
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गांधी पार्क में लगी आतिशबाजी की दुकान। फाइल फोटो ।
  • कोविड के चलते आतिशबाजी में लोगों का रुझान कम इसलिए दुकानदारों ने पिछले साल की दर पर ही माल बेचने की तैयारी की और कुछ पटाखे तो पिछले साल से कम दाम में मिलेंगे

जिला प्रशासन ने इस बार आतिशबाजी बेचने थोक दुकानदारों को सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड और खैरिज दुकानदारों को गांधी पार्क में स्थान देने की तैयारी की है। हालांकि पिछले साल भी यही व्यवस्था लागू थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस के तहत दुकानों के आवंटन की तैयारी की है। इसके तहत पहले चरण में 25 दुकानदारों को लाइसेंस जारी होंगे और इसके बाद जैसे-जैसे ऑनलाइन आवेदन जमा होते जाएंगे वैसे-वैसे इनकी रिपोर्ट ओके आते ही अन्य दुकानदारों को भी आतिशबाजी विक्रय के लिए दुकानें आवंटित होंगी।

दीपावली आने में अब महज 8 दिन शेष हैं और आतिशबाजी विक्रेताओं को अब तक थोक और खेरीज के लाइसेंस के लिए अनुमति नहीं मिली है। दुकानदारों को पिछले साल दशहरे पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी और देव उठान ग्यारस तक का 15 दिन के लिए लाइसेंस आतिशबाजी के लिए जारी होता था, लेकिन इस बार आवेदन की प्रक्रिया ही अभी चल रही है और पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसके तहत 10 नवंबर तक आवेदन लिए जाने की बात कही गई है ऐसे में दुकानदार को आखिर लाइसेंस कब जारी होगा यह बड़ा सवाल है।

थोक दुकानदारों को सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड और खेरीज दुकानदारों को गांधी पार्क में मिलेगा स्थान
सन 2006 में जब कलेक्टर मनोहर अगनानी थे तब से एक व्यवस्था यह चली आ रही है कि थोक दुकानदारों के लाइसेंस अलग बनेंगे और खेरीज दुकानदारों के लाइसेंस अलग स्थान पर जारी होंगे। हालांकि यही प्रक्रिया इस बार भी रखी है जिसके तहत थोक दुकानदारों को सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड में और खेरीज दुकानदारों को गांधी पार्क मैदान में लाइसेंस जारी करने की योजना प्रशासन ने बनाई है। यहां दुकानें भी सोशल डिस्टेंस अर्थात निर्धारित दूरी पर बनाने की तैयारी की गई है जिसके चलते पिछले साल की तुलना में इस बार आधी दुकानें ही यहां दिखाई देने की संभावना है।

3 दिन में 5 करोड तक की होती है बिक्री, लेकिन इस बार आधा माल भी खपत होने की संभावना नहीं
कोविड के चलते इस बार आतिशबाजी के ज्यादा विक्रय होने की संभावना नहीं हैं। क्योंकि लोगों में कोविड के चलते उत्साह की कमी है। आतिशबाजी विक्रेताओं की माने तो हर साल धनतेरस से लेकर दीपवली के दिन तक तीन दिनों में 5 करोड के आसपास की आतिशबाजी बिकती है। लेकिन इस बार यह व्यवसाय मंदा रहने के आसार हैं।

पिछले साल की दर पर ही माल बेचने की तैयारी की
थोक आतिशबाजी विक्रेता मनोज चौधरी की मानें तो कोविड के चलते इस बार आतिशबाजी में उछाल कम है इसलिए कंपनियों ने भी पिछली साल की तरह इस बार के दाम लगभग वही रखे हैं। कुछ पटाखे तो पिछले साल से कम दाम में मिलेंगे क्योंकि दुकानदार कम मुनाफा तो लेगा ही साथ ही कंपनी से भी माल बढ़े हुए दाम में नहीं आया है। इसका सीधा लाभ उपभोक्ता को होगा।

कुछ आतिशबाजी पिछली साल से सस्ती तो कुछ के दाम यथावत
थोक आतिशबाजी विक्रेता मनोज चौधरी की माने तो इस बार अनार के दाम रहेंगे। पिछली बार 40-70 रुपए कीमत में बिकने वाला अनार इस बार 30-50 रुपए में बिकेगा। वहीं फुलझडी का बिंडल यथावत रहेगा। पहले फुलझडी 40-150 का बिंडल था वही दाम इस बार रहेंगे। मेहताब के दाम 20-100 के रहेंगे और आतिशबाजी में मुर्गा ब्रांड माल के दाम बढेंगे नहीं। पिछली बार की तरह यथावत रहेंगे। इसलिए पिछली बार से आतिशबाजी सस्ती रहेगी।

25 लाइसेंस जारी करेंगे
हमने लाइसेंस की तैयारी कर ली है। 25 के करीब लाइसेंस हम जारी भी अभी करेंगे। हमने एनओसी के लिए आवेदन एसपी ऑफिस भेजे हैं। वहां से आते ही हम लाइसेंस जारी कर देंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी सिद्धेश्वर मेला ग्राउंड और गांधी पार्क मैदान से ही जारी होंगे।
राजेश आर्गेय, एसडीएम शिवपुरी

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