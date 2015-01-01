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अबूझ मुहूर्त:दीपावली से पहले खरीदारी के लिए धनतेरस तक छह दिन शुभ योग

शिवपुरीएक घंटा पहले
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  • ज्योतिषियों का मत- पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे योग में खरीदारी से परिवार में आएगी सुख-समृद्धि

दीपावली के निकट आते ही लोगों ने ज्वेलरी, वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समेत अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शनिवार से ही मुहूर्त शुरू हो गए हैं। धनतेरस 12 नवंबर को व दीपावली 14 नवंबर को है। खास बात यह है कि इन 14 दिनों में धनतेरस के अबूझ मुहूर्त सहित 6 दिन विभिन्न शुभ योग रहेंगे। इनमें पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग शामिल हैं।

ज्योतिषियों का मत है कि ऐसे विशेष योगों में की गई खरीदी परिवार के लिए सुख-समृद्धिदायी होती है। पंडितों के अनुसार 6 को स्कंध षष्ठी, 8 को अहोई अष्टमी व 11 नवंबर को रंभा एकादशी रहेगी। इन दिवसों में भी खरीदी फलदायी रहेगी।

ज्योतिषियों का कहना है कि इन सात दिनों में कई दिन ऐसे हैं, जिनमें एक दिवस में एक साथ दो या इससे अधिक शुभ योग हैं
6 नवंबर : स्कंद षष्ठी व शाम 4.21 बजे से त्रिपुष्कर, पुष्य योग प्रारंभ होगा, जो शनिवार को शाम 5.20 बजे तक रहेगा। इसमें सभी प्रकार की खरीदारी व यात्रा करना शुभ होगा।
7 नवंबर : इस दिन रवि योग सुबह 6.47 बजे से 8.12 बजे तक रहेगा। वाहन, भवन-भूखंड खरीदना शुभ रहता है।
8 नवंबर : कुमार योग, अश्लेषा नक्षत्र व अहोई अष्टमी। खाद्यान व औषधि आदि की खरीदारी व मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा।
12 नवंबर : धनतेरस-अबूझ मुहूर्त दिवस, प्रदोष व हस्त नक्षत्र योग रहेगा। इस दिन वाहन, भूमि, भवन, आभूषण व वस्त्र आदि की खरीदारी करना मंगलकारी रहेगा। इस दिन आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान व औषधियों का पूजन होगा।
13 नवंबर : सिद्धि योग सूर्योदय से अगले दिन दोपहर 2.30 बजे तक रहेगा। इस योग में मांगलिक कार्य व विभिन्न गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना लाभदायी होता है।
14 नवंबर : सूर्योदय काल से दोपहर 2.30 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही शनिवार होना इस दिन की शुभता को बढ़ाएंगे। इस दिन रत्न, आभूषण व वस्त्र खरीदना लाभकारी रहेगा।

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