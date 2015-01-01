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अव्यवस्था:दस दिन पहले बोर से मोटर ले गए, पानी की परेशानी

शिवपुरीएक घंटा पहले
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शहर के गुरुद्वारा रोड स्थित वार्ड 09 के वाशिंदे पिछले 10 दिनों से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। खास बात यह है कि मोटर को बोर से निकाले 10 दिन का समय हो गया है लेकिन आज दिनांक तक मोटर को सही करके वापस बोर में नहीं डाला गया है। इससे वार्ड वासियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने नपा के अधिकारियों से जब शिकायत की तो वह बोले कि अभी चुनाव में व्यस्त हैं आगामी दिनों में आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन आज तक कुछ नही हुआ।

वार्ड 09 के अंतर्गत आने वाले गुरुद्वारा के पीछे रहने वाले लोगों को एक ही बोर से पानी सप्लाई होती है। यहां निवासरत अशोक मार्बल, मुकेश जैन डेयरी, और तरुण अग्रवाल सहित वार्ड के वाशिंदों ने बताया कि आखिर कब तक हम वार्ड में पानी की परेशानी उठाएं । न तो यहां कोई दूसरा बोर है और न ही इस पुराने बोर को सुधारा गया इस वजह से वार्ड में पानी की जबर्दस्त परेशानी है।

वार्ड वासियों ने जब इस वार्ड में मोटर डालने के लिए ठेकेदार और नपा के अधिकारियों से कहा तो वह आनाकानी करने लगा और बोले कि अभी चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के दौरान हमारी व्यस्तता है। लेकिन चुनाव भी खत्म हुए 2 दिन निकल गए लेकिन अभी भी वार्ड में खराब मोटर को नहीं सुधरवाया गया है। जिससे वार्ड वासी परेशान हैं।

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