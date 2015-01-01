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वाहनों का निराकरण:29 राजसात वाहनों का टेंडर से होगा निराकरण

शिवपुरी43 मिनट पहले
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जिले में आबकारी और पुलिस विभाग द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में जब्तशुदा, राजसात किए वाहनों का टेंडर के जरिए निराकरण होगा। आबकारी अधिकारी ने बताया कि 42 वाहनों पर कुल 39 टेंडर लिफाफे मिले।

कुल 42 राजसात वाहनों में से 29 वाहनों पर प्राप्त कुल 39 टेंडर ऑफरों में से ऑफसेट मूल्य से अधिक प्राप्त उच्चतम ऑफरों को मौके पर टेंडर निराकरण समिति द्वारा स्वीकृत किया गया। इस प्रक्रिया मे 29 वाहनों की ऑफसेट प्राइज राशि 5 लाख 2 हजार 600 रुपए के विरूद्ध राशि 5 लाख 60 हजार 818 रुपए का राजस्व शासन को प्राप्त हुआ। जो 11.58 प्रतिशत अधिक है।

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