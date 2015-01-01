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  • The Body Of A Teenager Missing For Three Days Was Found In A Well; With Whom Nilesh Went, The Young Man And His Family Disappeared From Home

हत्या की आशंका:तीन दिन से लापता किशोर का शव कुएं में मिला; जिसके संग नीलेश गया था, वह युवक और उसका परिवार घर से गायब

शिवपुरीएक घंटा पहले
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पिछोर के छिरवाया गांव के तीन दिन से लापता किशोर की लाश गुरुवार को कुएं से बरामद हुई है। किशोर की हत्या कर लाश कुएं में फेंकने की आशंका जताई जा रही है। क्योंकि नीलेश गांव के जिस युवक के संग गया था, वह और उसका परिवार घर से गायब है।

पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम कर मामला विवेचना में ले लिया है जानकारी के मुताबिक नीलेश (17) पुत्र करन सेन निवासी छिरवाया 2 नवंबर से लापता था। परिजन को ग्रामीणों ने बताया कि नीलेश की लाश एक खेत पर बने कुएं में पड़ी है। परिजन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुएं से लाश को बाहर निकलवाया और पीएम कराकर मर्ग कायम कर लिया। परिजन इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं।

पिछोर टीआई अजय भार्गव का कहना है कि नाबालिग के गायब होने पर 4 नवंबर को केस दर्ज किया था। गुरुवार को नाबालिग का कुए में शव मिला है। हालात देखकर मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। जो युवक बुलाकर ले गया था, वह भी बुधवार से गायब है। जल्द ही मामले का खुलासा हो जाएगा।

सतेंद्र के संग गया था नीलेश, उसके बाद घर नहीं लौटा
मृतक के फूफा रमाकांत के मुताबिक नीलेश 2 नवंबर की रात 8.30 बजे घर से निकला था। उसकी मां ने बताया कि गांव का सतेंद्र राजपूत उसे बुलाकर ले गया था। इसके बाद नीलेश घर नहीं लौटा। तीन दिन बाद सतेंद्र राजपूत के खेत पर स्थित कुएं में नीलेश की लाश पड़ी मिली है।

पिता ने भैंस बेचकर नीलेश को 20 हजार रु. जमा करने दिए थे
पिता करन सेन ने अपनी भैंस 20 हजार में बेची थी। बेटे नीलेश को 20 हजार बैंक में जमा करने के लिए दिए थे। यह रकम नीलेश के पास ही थी और मौत के बाद रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। परिजन का कहना है कि पैसाें के लिए नीलेश की हत्या हुई है। सतेंद्र व उसका परिवार बुधवार से गायब है। उनकी बकरियां भी घर पर नहीं है।

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