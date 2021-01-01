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अनदेखी:अस्पताल के कोविड आईसीयू में भर्ती एकमात्र आदिवासी महिला मरीज को मुफ्त इलाज नहीं

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • कोविड का इलाज करने बाजार से मंगवा रहे दवा

जिले के सबसे बड़े खैराती अस्पताल में मरीजों को पैसे खर्च करके इलाज कराना पड़ रहा है। खास बात यह है कि आदिवासी वर्ग के खाने पीने से लेकर इलाज की सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। फिर भी आदिवासी महिला मरीज के पति को पैसे खर्च करना पड़ रहे हैं।

जिला अस्पताल शिवपुरी के कोविड आईसीयू में 31 जनवरी को श्योपुर जिले की कैड़ा बाई आदिवासी पत्नी रामभरत भर्ती हुई है। खून पतला करने के लिए लोमोह-40 इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध हैं। लेकिन पति रामभरत आदिवासी को दो दिनों से यह इंजेक्शन मार्केट से नगद रुपए देकर खरीदकर लाना पड़ रहा है। पत्नी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन पर 400 रु. खर्च हो रहे हैं। खास बात यह है कि यह इंजेक्शन जिला अस्पताल शिवपुरी में उपलब्ध है। स्टोर में होते हुए भी मरीज के इलाज के लिए डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन खरीदने के लिए बाजार भेजा जा रहा है।

सीएमएचओ ने सिविल सर्जन से बात की, जांच शुरू हुई: बाजार से इंजेक्शन खरीदने के बारे में पता चलने पर नए सीएमएचओ डॉ पवन जैन ने सिविल सर्जन से बात की। तब पता चला कि उक्त इंजेक्शन जिला अस्पताल के स्टोर में उपलब्ध हैं। इंजेक्शन स्टोर से ना मंगाते हुए मरीज से क्यों और किसके द्वारा मंगवाया जा रहा है, इसकी जांच कराने की बात कही जा रही है।

इंजेक्शन खरीदने अटेंडेंट को किसने बाजार भेजा, इसकी जांच कराएंगे
यह मामला आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया है। लोमोह-40 इंजेक्शन स्टोर में उपलब्ध है। बाजार से इंजेक्शन खरीदकर लाने के लिए मरीज के अटेंडर को किसने भेजा, इस मामले की जांच कराएंगे।
डॉ पीके खरे, सिविल सर्जन, जिला अस्पताल शिवपुरी

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