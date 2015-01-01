पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उच्च शिक्षा:छात्रों को प्रमोट करने की प्रक्रिया अब 20 तक चलेगी

शिवपुरी3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • उपचुनाव व प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चलने की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी

कॉलेज के छात्रों को यूजी द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा पीजी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने की प्रक्रिया को उच्च शिक्षा विभाग ने 10 दिन आगे बढ़ा दिया है। उपचुनाव व प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया चलने की वजह से ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। अब यह प्रक्रिया 20 नवम्बर तक चलेगी।

उल्लेखनीय है कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार उच्च शिक्षा विभाग ने प्रथम व द्वितीय वर्ष का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया है, जबकि यूजी अंतिम वर्ष तथा पीजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ओपन बुक पद्धति के आधार पर करवाई थी।

इसके बाद यूजी द्वितीय और तृतीय वर्ष में छात्रों को प्रमोट करने से पहले उनका रिजल्ट ऑनलाइन चेक करके अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए जो कार्यक्रम जारी किया था, उसके अनुसार 3 से 10 नवम्बर तक कॉलेजों में छात्रों की अर्हता जांचकर उन्हें ऑनलाइन प्रमोट कर फीस जमा करने की लिंक जारी करना थी, लेकिन पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।

अब उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों का प्रमोट करने की प्रक्रिया 20 नवम्बर तक पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं, इसके बाद छात्रों को ऑनलाइन लिंक देकर फीस जमा करवाई जाएगी। यूजी प्रथम, द्वितीय वर्ष व पीजी तृतीय सेमेस्टर की कक्षाएं 1 दिसम्बर से ही शुरू हो पाएंगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें