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कार्यक्रम:सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत करनी होती है: एसपी

शिवपुरी5 घंटे पहले
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  • एसपी राजेश सिंह ने छात्रों के दिए सफलता के गुर

सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसके लिए सफलता हासिल करने वाले इंसान को सिर्फ लक्ष्य की तरह अपना निर्धारण करना होता है।जैसे अर्जुन ने मछली की आंख को देखकर तीर चलाया और सफलता मिली। ठीक वैसे ही यदि आप मेहनत लगन और एकाग्रता से अध्ययन करोगे तो सफलता आपके भी कदम चूमेगी। यह बात इंस्पायर अकादमी पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान एसपी राजेश सिंह चंदेल ने व्यक्त किए।

छात्रों ने जब सवाल किया हम पर किताबें तो बहुत है लेकिन पढाई का क्या तरीका होना चाहिए कि हम कांपीटेटिव एग्जाम में सफलता हासिल करें। तो जबाब में एस पी राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि सिर्फ किताबें अपने पास रखने से कुछ नहीं होता। बुक सेलर तो सारी किताबें अपने साथ रखता है तो क्या वह ज्ञानवान हो जाता है। नहीं न, बस आपको किताबें पढना भी है। एक तय समय सीमा इसकी कर लें और रीडिंग लगाकर उसमें जो समझ न आए उसे टीचर से पूछें और जो महत्वपूर्ण है उसे नोट्स में अंकित करें।

इससे आप विषय के नजदीक पहुंचोगे और आपको सफलता भी हासिल होगी। कोचिंग संचालक के इस बेहतर प्रयास के लिए एस पी राजेश सिंह चंदेल ने शशांक और शैलेन्द्र की सराहना की। और कहा कि बच्चों को इस तरह के सेमीनार से बहुत कुछ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल सकती है। अंत में अतिथियों को स्मृति चिह्न भेंट किया गया।

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