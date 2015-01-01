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इच्छा शक्ति:दो साल तक जिन्होंने थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर को भोगा; ठीक होने के बाद बोलीं-इच्छा शक्ति थी इसलिए जंग जीती

शिवपुरी2 घंटे पहले
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  • इस जंग में जो डर गया वह दुनिया से गया
  • राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर कैंसर को मात देने वाली माया मिश्रा को शॉल श्रीफल के साथ पौधा देकर किया सम्मानित

दो साल तक जिन्होंने थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर को भोगा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। यही कारण रहा कि वह कैंसर को हराकर पूरी तरह ठीक हो गईं।

कैंसर को मात देने वाली माया मिश्रा को शॉल श्रीफल के साथ पौधा देकर शक्तिशाली महिला संगठन ने उनका सम्मान किया। शनिवार को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को संबोधित कर उन्होंने कहा कि मैं डरी नहीं,अपना इच्छा शक्ति को जीवित रखा इसलिए ठीक हुई। भगवान न करे आपको कभी यह परेशानी हो लेकिन कभी इस बीमारी की चपेट में आ जाओ तो हिम्मत मत हारना क्योंकि इस जंग में जो डर गया वह दुनिया से विदा हो गया। उन्होंने कहा कि अपने आहार में लहसुन का सेवन अधिक करें। इससे बहुत फायदा है।झाड़फूक और अप्रशिक्षित डाक्टर के चक्कर में अस्पतालों में पहुंचने से पहले या आधे-अधूरे इलाज से तमाम लोगों की मौत हो जाती है। कार्यक्रम संयोजक रवि गोयल ने बताया कि देश में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ताकि कैंसर के लक्षणों और उपचार के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। यह दिवस पहली बार 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन द्वारा घोषित किया गया था। वास्तव में हमारे जिले की बहुसंख्यक गरीब आबादी के पास कैंसर के प्रति जागरूकता का अभाव है। इसके अलावा हमारे यहां कैंसर के अस्पतालों की कमी तो है ही बड़े अस्पतालों तक गरीबों की पहुंच भी बड़ी मुश्किल है।

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