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सूचना:लुधावली फीडर पर आज सात घंटे नहीं रहेगी बिजली

शिवपुरीएक घंटा पहले
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  • बिजली कंपनी का मेंटेनेंस

11 केवी गुना नाका इंडस्ट्रीय एरिया, लुधावली फीडर, कत्थामिल फीडर, नीलगर चौराहा, खेडापति, जवाहर कॉलोनी, इमामबाडा फीडर और झांसी तिराहा फीडर 8 नवंबर को रखरखाव और आवश्यक कार्य कराए जाने के कारण विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। गुना नाका इंडस्ट्रीय एरिया, लुधावली फीडर के बंद रहने से प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक गुना नाका इंडस्ट्रीय एरिया लुधावली गौशाला से जुडे समस्त क्षेत्र प्रभावित होंगे। इसके साथ ही कत्थामिल फीडर के बंद रहने से सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बछौरा, नोहरी, कत्थामिल के सामने का क्षेत्र और 11 केव्ही नीलगर चौराहा, खेडापति, जवाहर कालोनी, इमामबाडा फीडर प्रभावित होंगे। झांसी तिराहा फीडर के बंद रहने से प्रातः 9 बजे 12 बजे तक गोविंद नगर, तलैया माहेल्ला, नीलघर चैराहा, दीनदयाल पुरम, अहीरपुरा, राजपुरा रोड, छोटा लुहारपुरा, गणेश गली, गुलम्बर, तारकेश्वरी कोलानी, बडा बाजार, मानक चौक, बजरिया मोहल्ला, जाधव सागर रोड, स्टेडियम रोड, हवाई पट्टी, महल सराय, जवाहर कालोनी, अंबेडकर कालोनी, पीएसक्यू लाईन, यादव मोहल्ला, हरिजन बस्ती, शीतौले कोठी, इमामबाड़ा, विजयपुरम, महावीर नगर, महल कालोनी, शंकर कालोनी, खेडापति कालोनी, लुहारपुरा, वीर सावरकर कालोनी क्षेत्र प्रभावित रहेंगे।

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