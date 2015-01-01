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टीकाकरण रुकवाया:टीकाकरण के लिए छार गांव भेजी वैक्सीन जमीं, एएनएम ने लौंटाई

शिवपुरीएक घंटा पहले
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ठर्रा गांव में बच्चों को लाने भेजी वैक्सीन जमी मिली।
  • एएनएम ने समय रहते वैक्सीन जमने की बात फोन पर बताई

उप स्वास्थ्य केंद्र ठर्रा के छार गांव में टीकाकरण के लिए कोल्ड चैन शिवपुरी से भेजी तीन वैक्सीन जम गईं। एएनएम ने फोन पर अधिकारियों को सूचना दी। अधिकारियों ने टीकाकरण करने से मना कर दिया और वैक्सीन शिवपुरी मंगवा ली हैं।

टीकाकारण के लिए एएनएम उत्तरा राय गुरुवार को छार गांव पहुंची। टीकाकरण के लिए पेंटावेलेंट, डीपीटी और रोटावायरस की वैक्सीन निकालीं तो वह जमी हालत में पाई गईं। इस मामले की सूचना कोल्ड चैन शिवपुरी दी। यहां से अधिकारियों तक बात पहुंची। इसके बाद एएनएम को टीकाकरण से मना कर दिया और वैक्सीन वापस भेजने को कहा। एएनएम ने कोल्ड चैन शिवपुरी के प्रभारी एनके राठौर को वैक्सीन लौटा दी है। वैक्सीन जमने की वजह स्पष्ट नहीं हो पा राही है। अधिकारी परिवहन के दौरान वैक्सीन जमने की बात कह रहे हैं। जबकि बात भी निकलकर सामने आ रही है कि कोल्ड चेन में निर्धारित तापमान के अभाव में वैक्सीन जम गई।

आइसपैक में वैक्सीन जमीं
ठर्रा गांव में टीकाकरण के लिए वैक्सीन कोल्ड चेन से भिजवाईं थीं। परिवहन के समय पेंटावेलेंट, डीपीटी और रोटावायरस वैक्सीन आइसपैक के संपर्क में आने से जम गईं। हालांकि एएनएम ने फोन पर सूचना दे दी थी, जिससे टीकाकरण रुकवा दिया था।
डॉ. संजय ऋषिश्वर, जिला टीकाकरण अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग शिवपुरी

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