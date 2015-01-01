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कार्यक्रम:नारी शक्ति वीरता का प्रतीक, उन्हें सम्मान देने पर हम खुद भी सम्मान के हकदार होंगे: दीपा

शिवपुरी2 घंटे पहले
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विद्यार्थी परिषद के सदस्य सम्मान करते हुए।
  • अभाविप ने आयोजित किया नारी शक्ति का सम्मान कार्यक्रम

नारी शक्ति वीरता का प्रतीक हैं, हमने यदि उन्हें सम्मान दिया तो खुद सम्मान के सशक्त हकदार होंगे। इसलिए हमारे जो देश की परंपरा है नारी शक्ति की पूजा हो और उसका सदैव सम्मान बरकरार रहे। इसके लिए नारियों की पूजा और उनका सम्मान करना सीखें। इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने नारीशक्ति के सम्मान और उनकी इबादत के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित किए गए नारीशक्ति सम्मान कार्यक्रम के दौरान नगर सहमंत्री दीपा जाटव ने कही।

उन्होंने कहा कि जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, जीजाबाई, यह सब वह नाम हैं जिनकी अपनी पहचान है। यदि इनका इतिहास उठाकर पढ़ें और चिंतन करें तो इनकी वीर गाथा को देखकर हम संपूर्ण नारी जाति का आदर सम्मान करना शुरू कर देंगे। इस दौरान हुए नगर सहमंत्री दीपा जाटव ने बताया कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई को चुनौती दी तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को महत्व देते हुए अंग्रेजी हुकूमत के आगे अपना शीश नहीं झुकने दिया और अंत मे लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग दिए। यही क्षमता हर वीरांगना में होनी चाहिए। हमें भी उस दिशा में आगे आकर काम करना चाहिए।

नगर मंत्री विवेक धाकड़ ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाली झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना हम सबके जीवन के लिए आदर्श हैं। हमें उनका अनुशरण करना चाहिए। सभी इकाइयों द्वारा माल्यार्पण कर जयघोष के साथ उनको नमन किया। इस दौरान कई नारी शक्ति का युवतियों का आयोजन के दौरान सम्मान किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से जिला संयोजक मयंक राठौर, नगर अध्यक्ष दीप ओझा, भाग संयोजक प्रद्युम्न गोस्वामी , नगर मंत्री विवेक धाकड़, जिला सह सोशल मीडिया प्रमुख देवेश धानुक, नगर सहमंत्री संदीप शर्मा, दीपा जाटव, सौम्या भार्गव, श्रेया मुद्गल, सीमा ओझा, प्रियांशी, राधिका खंडेलवाल, रोहन पाल, अविनाश समाधिया, सचिन सारस्वत, आदित्य राठौर आदि उपस्थित रहे।

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