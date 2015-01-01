पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

देवउठनी एकादशी 25 को:शादियां 25 से, कोरोना काल में पहली बार निकलेंगी बारातें, कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा

शिवपुरी2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • तुलसी सालिगराम के विवाद के साथ शुरू हो जाएंगे विवाह और मांगलिक कार्यक्रम

पहली बार कोरोना काल में 25 नवंबर से सड़कों पर बारात निकल सकेंगी लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लोगों की खुशियों को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि शादियों में बारात निकालने की अनुमति भी दी जाएगी लेकिन इसमें कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा। यदि नहीं माने तो मैरिज गार्डन संचालक के साथ वर-वधू के अभिभावक भी कार्रवाई की चपेट में आएंगे।

आगामी 25 नवंबर से शादियों के मुहूर्त शुरू हो रहे हैं। ऐसे में शादियों में लोगों की भीड़ जुटने की उम्मीद है। शादी करने वाले परिवारों का कहना है कि प्रशासन को अब अनुमति पूरी तरह से देनी चाहिए। जिस घर में शादी है वह अपने यहां पूरी तैयारी कोविड से बचाव की रखेगा। इसलिए प्रशासन आगामी शादियों को देखते हुए फिर से गाइड लाइन की तैयारियों में जुटा है। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह का कहना है कि जिस घर में शादी होती है और जो लोगों को अपनी खुशियों में शामिल होने बुलाता है।

दरअसल सारी जवाबदारी उसी की होती है। चूंकि शादी में निकटतम रिश्तेदारों के साथ मिलने जुलने वाले और अति घनिष्ठ लोग शामिल होते हैं। तो फिर आयोजकों की ही यह जिम्मेदारी है कि वह पूरी तरह से कोरोना गाइड लाइन का पालन करें। प्रशासन तो नियमावली लागू कर सकता है जब तक लोगों का सहयोग उसे नहीं मिलेगा तो फिर वह कैसे कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा सकेगा। इसलिए गाइड लाइन का अक्षरश: पालन करना आयोजक की जिम्मेदारी है।

4 बिंदुओं से जानिए, कोरोना काल में शादियों के लिए किन नियमों का पालन करना जरूरी
1. प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर और मास्क रखने की अनिवार्यता
जिस जगह शादी आयोजित होगी, उस जगह के प्रवेश द्वार पर विवाह आयोजक को सेनेटाइजर और मास्क की व्यवस्था रखनी होगी ताकि लोग शादी घर में प्रवेश के दौरान सुरक्षित और मास्क पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ लोग इस दौरान बिना मास्क के भी शादी में आएंगे उनके लिए आयोजकों को गेट पर ही मास्क रखने होंगे और सेनेटाइजर की व्यवस्था के लिए एक अलग से आदमी नियुक्त करना होगा ताकि शादी में आने वाले व्यक्ति की पूरी सुरक्षा रहे।

2. जितनी बड़ी जगह, उससे आधी क्षमता के लोग ही होंगे शामिल
वर-वधू के अभिभावकों को शादी की अनुमति देते समय प्रशासन यह निगरानी कर रहा है कि वहां लोगों की क्षमता कितनी है और कितने लोगों को वह बेहतर व्यवस्थाएं दे सकते हैं। इसके तहत मान लो किसी शादी घर में 200 लोगों की सोशल डिस्टेंस के साथ बैठने की क्षमता है तो वहां 100 लोगों की ही विवाह करने के लिए अनुमति दी जाएगी। इससे अधिक लोग वहां शामिल होते हैं तो फिर यह आयोजकों और मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी रहेगी।

3. शादी की अनुमति लेना जरूरी वर-वधू के दस्तावेज देना होंगे
एसडीएम शिवपुरी अरविंद वाजपेयी के अनुसार शादी के लिए अनुमति विवाह करने वाले दोनों वर-वधू पक्ष को लेनी होगी। इसमें वर-वधू की शादी का कार्ड, उनकी मार्कशीट (जन्मतिथि के लिए) आधार कार्ड, मैरिज गार्डन का नाम जहां से शादी हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइड लाइन का शपथ पत्र को देना होगा। आवेदन देने के अगले दिन ही अनुमति मिल जाएगी लेकिन दस्तावेज और जानकारी पूरी और सही देनी होगी।

4. बाराती नाच सकेंगे, पर कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा
कोरोना काल में बैंड की धुन पर पहली बार बाराती नाच सकेंगे। अभी यह गाइड लाइन तैयार हुई है लेकिन बारात में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे और दूरी बनाकर दूल्हे के साथ बारात में चलना होगा। ज्यादा लंबा प्रोसेशन नहीं निकालेंगे। शादी घर के आसपास ही बारात निकले इसकी व्यवस्था करनी होगी। लोग खुशियां मनाने के लिए नाच तो सकेंगे, बैंड बजा सकेंगे लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंस और कोविड गाइड लाइन का पालन खुद करना होगा। ताकि कोरोना का संक्रमण न फेले।

2021 में 25 अप्रैल को विवाह का पहला मुहूर्त
15 दिसंबर को सूर्य के धनु राशि में आने से खरमास जिसे मलमास भी कहते है, शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी 2021 तक रहेगा। मलमास में विवाह आदि शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। इसके बाद 19 जनवरी को गुरु तारा अस्त हो जाएगा और 16 फरवरी तक अस्त ही रहेगा।गुरु ग्रह अस्त होने पर भी शुभ विवाह नहीं होता है। 16 फरवरी से 17 अप्रैल तक शुक्र ग्रह अस्त रहेगा। इस कारण 11 दिसंबर के बाद अगले 4 महीने तक विवाह के लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। नए साल में 25 अप्रैल 2021 को साल का पहला शुभ मुहूर्त होगा। तभी शादियां व शुभ कार्य शुरू होंगे। तब तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। यह पूरा क्रम जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। इसके बाद 25 अप्रैल से ही विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे।

इस साल 11 दिसंबर को अंतिम मुहूर्त: देव उठने के साथ शुरू हाेने वाले सहालग सीजन में शादी के लिए 8 लग्न और शुभ मुहूर्त है। 11 दिसंबर काे शादी के लिए अंतिम मुहूर्त रहेगा। इसके बाद फिर से मांगलिक कार्याें पर रोक लग जाएगी। ऐसा ग्रहों के अस्त होने व मलमास लगने के कारण होगा। वहीं 16 फरवरी को बसंत पंचमी और 15 मार्च काे फुलेरा दौज का अबूझ मुहूर्त रहेगा।
अभी पांच महीने से मांगलिक कार्यों पर है रोक: देवउठनी एकादशी पर 25 नवंबर को मंदिरों में देव जागरण होगा। जिले में इस दिन तुलसी-सालिगराम विवाह सहित कई मांगलिक आयोजन होंगे। इसी के साथ अधिकमास और चातुर्मास के चलते 5 माह से मांगलिक कार्याें पर लगी रोक हट जाएगी और शादी समारोह शुरू हो जाएंगे।

15 दिसंबर से फिर बंद हो जाएंगे विवाह
15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास चलेगा। 17 जनवरी से 15 फरवरी के बीच देव गुरु अस्त रहेंगे। यह पूरा क्रम जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। इसके बाद 25 अप्रैल से ही विवाह के शुभ मुहूर्त होंगे।
2020 के विवाह मुहूर्त
नवंबर: 25, 27 और 30 दिसंबरः 1, 7, 9, 10, 11
2021 के विवाह मुहूर्त
अप्रैल: 25, 26, 27, 28, 30 मई: 2, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 जूनः 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 जुलाई: 1, 2, 3, 7, 15, 18

हम तो बेटे की शादी में अतिथियों को उपहार में मास्क और सेनेटाइजर ही देंगे
हमने बेटे-बहू दोनों के दस्तावेज लगाकर शादी के लिए अनुमति मांगी है। जो भी गाइड लाइन होगी उसका पालन करेंगे। हमने तो महिलाओं को बुलावे में बांटने के लिए मास्क और सेनेटाइजर खरीद लिए है। उपहार में भी हम इसी तरह की सामग्री वितरित करेंगे।
ज्योति-मनोज जैन, महल कॉलोनी शिवपुरी

बारात की अनुमति देने में परेशानी नहीं, पर लाेग गाइड लाइन को मानें
हमें बैंड-बाजा और बारात की अनुमति देने में परेशानी नहीं हैं, लेकिन कोविड के खतरे को देखते हुए हम चाहते हैं गाइड लाइन का पालन हो। फिलहाल तो यही दिशा निर्देश हैं। यदि शासन ने कोई नई गाइड लाइन जारी की तो फिर हमें नए सिरे से नियम बनाने होंगे।
अक्षय कुमार सिंह, कलेक्टर शिवपुरी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें