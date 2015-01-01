पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

डीआरएम के निरीक्षण के बाद तय हुई कार्ययोजना:रेलवे स्टेशन पर ढाई करोड़ से होंगे काम, प्रवेश द्वार पर बनेगा डोम, नीचे गोलाकार फाउंटेन

शिवपुरीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
ऐसा बनेगा शिवपुरी रेलवे स्टेशन का मुख्य द्वार।

शिवपुरी का रेलवे स्टेशन जल्द नए रूप में नजर आएगा। यहां आने-जाने के लिए बना पुराना रैंप तोड़ दिया गया है। उसकी जगह अब नया रास्ता बनाया जा रहा है। स्टेशन के प्रवेश द्वार पर डोम बनाया जा रहा है जिसके नीचे गोलाकार फाउंटेन रहेगा। रेल यात्रियों के स्टेशन के अंदर आने और जाने के लिए रास्ते भी अलग-अलग बनाए जा रहे हैं।

रेलवे मंडल भोपाल के डीआरएम उदय बोरवणकर गुरुवार दोपहर 1.15 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे और डेढ़ घंटे से ज्यादा समय तक निरीक्षण किया। डीआरएम ने बताया कि शिवपुरी रेलवे स्टेशन को पहले से सुंदर बनाने के लिए करीब ढाई करोड़ के कार्य कराए जा रहे हैं। स्टेशन के ऊपर बड़ा राष्ट्र ध्वज भी लगाया जाएगा। निर्माण कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। पुराना रैंप ठीक नहीं था, उसे तोड़कर ड्राप एंड गो बना रहे हैं, जिससे यात्री एक रास्ते से आएंगे और दूसरे से जा सकेंगे। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्री गाड़ियों से सीधे ऊपर पहुंच सकेंगे।

ग्वालियर तक विद्युतीकरण का काम पूरा, बढ़ेंगी गाड़ियां
डीआरएम उदय बोरवणकर ने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम ग्वालियर तक पूरा हो गया है। स्टेशन पर भी सुधार का काम होता रहेगा। अब पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस ट्रेन चालू होना है। आशा करते हैं कि इस रूट से और गाड़ियां चालू करेंगे। पनिहार में भी माल लदान की संभावना दिख रहीं हैं। लोगों ने रुचि दिखाई है। शिवपुरी में भी हम गुड्स शेड सर्विस में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं।

पनिहार, मोहना और घाटीगांव स्टेशन का भी लिया जायजा
मंडल रेल प्रबंधक बोरवणकर ने ग्वालियर-शिवपुरी रेल खण्ड के रेल पुल, रेल पथ, संरक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों, ओएचई लाइन, संबद्ध उपकरण, सिग्नल प्रणाली आदि का निरीक्षण कर उनकी कार्य क्षमता को परखा और बेहतर रखरखाव के पर अधीनस्थों से चर्चा की। डीआरएम ने शिवपुरी के अलावा पनिहार, मोहना, घाटीगांव स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाएं, खानपान यूनिट, आरक्षण व बुकिंग कार्यालय, यात्री प्रतीक्षालय, शौचालय, प्लेटफार्मों एवं सर्कुलेटिंग एरिया की साफ-सफाई का जायजा लिया। स्टेशन पर रेलवे डॉक्टर ने स्थानीय कर्मचारियों का स्वास्थ परीक्षण भी किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें