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वारदात:दोस्त के घर मुर्गा पार्टी करने गए युवक की हत्या, कब्रिस्तान रोड पर मिली लाश

शिवपुरीएक घंटा पहले
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धर्मेंद्र जाटव।
  • घायल बहनोई से मिलने करैरा से शिवपुरी आया था, धारदार हथियार से चेहरे व गर्दन पर 11 घाव

करैरा के बडोरा निवासी युवक की हत्या कर किसी ने शिवपुरी शहर के लुधावली में कब्रिस्तान रोड पर लाश फेंक दी। मृतक अपने दुर्घटना में घायल बहनोई से मिलने शिवपुरी आया था। अस्पताल में अपनी बहन से दोस्त के घर मुर्गा पार्टी में जाने की कहकर निकला था।

जानकारी के मुताबिक धर्मेंद्र जाटव (22) पुत्र इमरतलाल जाटव निवासी ग्राम बडोरा की किसी ने हत्या कर लाश शुक्रवार की सुबह शिवपुरी शहर के लुधावली में कब्रिस्तान रोड पर फेंक दी। मृतक के चेहरे और गर्दन पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। हमले में चेहरे व गर्दन पर 11 घाव मिले हैं। पुलिस ने संदेही युवक को पूछताछ के लिए पकड़ा है। सुबह लाश की शिनाख्ती को लेकर दिक्कत हुई। दोपहर 3 बजे जितेंद्र जाटव सिटी कोतवाली पहुंचा और बताया कि उसका भाई धर्मेंद्र जाटव लापता है, तब पुलिस ने उससे लाश की शिनाख्ती कराई।

4 महीने पहले शादी हुई, बाइक व मोबाइल गायब
मृतक धर्मेंद्र की शादी चार महीने पहले हुई थी। हत्या के बाद बाइक और मोबाइल गायब है। जितेंद्र ने बताया कि बहनोई पुष्पेंद्र चार माह पहले हादसे में घायल हो गए थे। विद्यादेवी अस्पताल में भर्ती है। बहनोई को देखने के लिए छोटा भाई धर्मेंद्र गुरुवार की दोपहर 12 बजे गांव से शिवपुरी निकला था। बहन कृष्णा जाटव ने बताया कि रात 8.30 बजे धर्मेंद्र ने कहा था कि वह सोनू के घर मुर्गा पार्टी में जा रहा है। उसके बाद वापस नहीं लौटा। पुलिस ने सोनू को पूछताछ के लिए उठाया है।

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