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सड़क दुर्घटना:दो बाइक टकराने से घायल युवक की नौ दिन बाद ग्वालियर में मौत

शिवपुरी3 घंटे पहले
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मायापुर थाना क्षेत्र में धर्मपुरा गांव के पास दो बाइक आपस में टकरा गईं थीं। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की नौ दिन बाद ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई है।

जानकारी के मुताबिक धर्मपुरा के पास 11 नवंबर को सड़क हादसे में रामकुमार (30) पुत्र सीताराम लोधी निवासी मेहरोली गंभीर रूप से घायल हो गया था। उन्हें पिछोर से जिला अस्पताल शिवपुरी रैफर कर दिया गया था।

हालात को देखते हुए ग्वालियर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान शुक्रवार को रामकुमार की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में दूसरे बाइक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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