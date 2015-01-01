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सीएलसी चाैथा चरण:जेएच काॅलेज में यूजी और पीजी की 497 सीटों पर 1981 आवेदन आए, प्रवेश के लिए लगीं कतारें

बैतूल3 घंटे पहले
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  • मैरिट सूची हुई जारी, रात 12 बजे तक ऑनलाइन फीस हाेगी जमा

सीएलसी के चौथे चरण में प्रवेश के लिए गुरुवार को जिले के दस सरकारी कॉलेजों में छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रही। सुबह 10.30 बजे से विद्यार्थी प्रवेश पाने के लिए कॉलेज के सामने कतारें लगाकर खड़े रहे। जेएच कॉलेज में छात्र-छात्राएं की भीड़ दोपहर तक रही। यहां पर यूजी और पीजी की 497 सीटों पर चार गुना 1981 आवेदन जमा हुए। कॉलेज प्रबंधन ने मैरिट के आधार पर कक्षावार सूची ऑनलाइन अपलोड कर दी। रात 12 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद खाली सीटों की स्थिति क्लियर होगी।
हर विद्यार्थी जेएच कॉलेज में एडमिशन चाहता है। इस कारण यहां पर सबसे अधिक फार्म जमा हुए। जेएच कॉलेज में यूजी की 326 सीटों पर 414 तथा पीजी की 171 सीट पर 1567 फार्म जमा हुए। दोपहर तीन बजे के बाद मेरिट के आधार पर सूची जारी होने के बाद अधिकांश छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित रह गए।
भैंसदेही में हिंदी और समाजशास्त्र की सीटें हुईं फुल : भैंसदेही के सरकारी कॉलेज में एमए अर्थशास्त्र, हिंदी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र की सीटें भर चुकी हैं। यहां पर बीएससी की 75, बीएससी गणित की 75, बीकॉम की 55 सीटें खाली पड़ी है, उधर आठनेर कॉलेज में भी सभी सीटों पर प्रवेश हो चुका है।
शाहपुर में 225 सीटें खाली : शाहपुर के कॉलेज में एमए समाज शास्त्र की 39 सीटों पर प्रवेश हो चुका है। वहीं यूजी के बीए की 73, बीकॉम में 20, बीएससी बाटनी में 53 तथा बीएससी गणित व केमेस्ट्री में 79 सीटें खाली हैं। मुलताई में बीए, बीकॉम कम्प्यूटर, बीकॉम प्लेन तथा बीएससी गणित में सीटें खाली पड़ी हैं।

53 सीटों पर हुआ प्रवेश
कन्या कॉलेज में 53 सीटों पर छात्राओं ने प्रवेश लिया। प्रो. आशीष गुप्ता ने बताया कॉलेज में बीए में 28, बीकॉम में 3, बीकॉम कम्प्यूटर में 4, बीएससी गृह विज्ञान में 12, एमए समाजशास्त्र में 6 छात्राओं ने प्रवेश लिया।

आज फिर प्रवेश प्रक्रिया होगी
^497 सीटों पर 1981 आवेदन आए थे। विभागवार मैरिट सूची बनाकर ऑनलाइन डाल दी है। रात 12 बजे तक छात्र-छात्राएं ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं।
डॉ. विजेता चौबे, प्राचार्य, जेएच कॉलेज

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