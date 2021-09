Hindi News

22 साल के युवक की मौत का मामला: पाढर हॉस्पिटल के तीन डॉक्टरों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज, पथरी का ऑपरेशन करने किया था भर्ती

बैतूल के पाढर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉ. राजीव चौधरी, डॉक्टर आशीष चौधरी और मेल एनेस्थेटिक नर्स सोलोमन लाल के खिलाफ बैतूल पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। तीनों ही अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। 10 अप्रैल को 22 साल के पंकज हजारे की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोपी लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस तीन महीने से मामले की जांच कर रही थी। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने युवक की मौत को अनहोनी बताया था

यह हुआ था मामला

7 अप्रैल को मुलताई के निरगुड निवासी पंकज हजारे को पथरी के ऑपरेशन के लिए पाढर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। दूसरे दिन जब उसे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया और दो घंटे बाद बाहर लाया गया तो वह बेहोश था। उसे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। 10 अप्रैल को पंकज की मौत हो गई। मृतक का पीएम जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल से कराया गया था। परिजनों ने इस मामले में मौत की वजह अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से होना बताया गया था।

यह बात आई थी सामने

पंकज के पेट में बाएं तरफ किडनी में सूजन के साथ 31 एमएम की पथरी थी। इस कारण उसका आपरेशन किया गया था।आपरेशन के पहले जब उसे एनेस्थेसिया दिया गया, जिसके बाद उसकी स्वास्थ्य बिगड़ने लगी। इसके बाद उसे इंजेक्शन देकर वेंटीलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया। शाम होते-होते से दौरे पड़ने लगे। दूसरे दिन उसे तेज बुखार आ गया। इसके बाद 10 अप्रैल को उसकी मौत हो गई।

मेडिकल बोर्ड की जांच में हुआ खुलासा

पंकज को योग्य पंजीकृत एनेस्थेटिक द्वारा एनेस्थेसिया नहीं दिया गया था। यानी आपरेशन के पहले ही प्री एनेस्थिटिक चेकअप और आपरेशन के समय एनेस्थिसिया के समय लापरवाही से इंकार नहीं किया जा सकता। पंकज की मौत का एक संभावित कारण सीआरपी की ब्लड रिपोर्ट तथा मल्टी आर्गन फैलियर की कोविड 19 संक्रमण के कारण भी हो सकता है, जबकि शासन के निर्देशानुसार आपरेशन के पहले ही कोविड 19 की जांच किया जाना था। यह जांच नहीं की गई। सीआरपी (ब्लड रिपोर्ट) तथा मल्टी आर्गन फैलियर आईसीयू संक्रमण से भी इंकार नहीं किया जा सकता। मरीज को लगाई गई दवाई - एट्रोपिन का उपयोग करते समय उपयुक्त एसपीओटू (ऑक्सीजन स्तर) लेबल देखा जाना जरूरी है, उसे मेंटन किया जाना आवश्यक है। अन्यथा कार्डियक एरिदमिया एवं कार्डियक एरेस्ट भी मरीज की मृत्यु का संभावित कारण बनता है।

मेडिकल बोर्ड के डाॅक्टर प्रमोद मालवीय मेडिकल विषेशज्ञ जिला चिकित्सालय बैतूल के द्वारा पाढर हास्पिटल के एनेस्थेटिक मेल नर्स सोलोमन लाल के बयान लिए गए, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मरीज की दिल की धड़कन रुकना एनेस्थेसिया इंजेक्शन देने के बाद हुआ। मौत का कारण सोलोमन लाल द्वारा एनेस्थेसिया दवाई का रिएक्शन की संभावना बताई गई है। डाॅ. प्रमोद मालवीय द्वारा अपने स्वयं के ओपिनियन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि Person responsible for anesthesia is not othorised to give anesthesia . He is only male nurse , not an anesthelogyst.



प्रबंधन ने जताया दुख

इधर, अस्पताल प्रबंधन ने पंकज की मृत्यु पर अफसोस जताया है। हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी विकास सोनवानी ने कहा कि हॉस्पिटल में उपचार के लिए आने वाले हर मरीज को स्वस्थ्य करना हमारा उद्देश्य है। पंकज की मृत्यु एक अनिहोनी की तरह है। अस्पताल के एनेस्थेटिक दो साल की डिग्रीधारी और 25 साल का अनुभव रखते हैं।