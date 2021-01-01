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खुलासा:बेटी की शादी तुड़वाने से नाराज पांच लाेगाें ने की थी किसान की हत्या

बैतूल2 घंटे पहले
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  • नदी के किनारे फेंक दिया था शव, चार आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

काटोल गांव में बेटी की शादी तुड़वाने से नाराज होकर आरोपी संतोष माली ने परिवार के चार लोगों के साथ मिलकर किसान की हत्या की थी। हत्या कर उसका शव नदी किनारे फेंक दिया था। पुलिस ने घटना के 19 दिनों बाद चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, एक आरोपी अभी भी फरार है। भैंसदेही टीआई तरन्नुम खान ने बताया नवापुर निवासी विनोद पिता पंढरी धोटे (25) का शव 13 दिसंबर को चरण गंगा नदी के किनारे मिला था। पुलिस की जांच में सामने आया कि विनोद धोटे ने आरोपी संतोष पिता श्यामराव माली निवासी काटोल की बेटी की शादी तुड़वा दी थी। इससे संतोष नाराज था। 13 दिसंबर को जब विनोद दोस्त गोलू कुबड़े के साथ भैंसदेही बाइक से आ रहा था। काटोल जोड़ पर संतोष माली, उसके बेटे शुभम माली, मनीष माली, राजा और राजू बाड़बूदे ने उसे रोका और विनोद को पीट-पीटकर हत्या कर दी। टीआई ने बताया हत्या के मामले में संतोष पिता श्याम राव, शुभम पिता संतोष, राजा पिता हंसराज, राजू पिता नत्थू बाड़बूदे को रविवार को गिरफ्तार किया, जबकि मनीष फरार है।

मृतक के दोस्त को दी थी जान से मारने की धमकी
आरोपियों ने मृतक विनोद के साथ बाइक पर सवार गोलू कुबड़े को जान से मारने की धमकी दी थी। साकरे के खेत में हत्या करने के बाद आरोपियों ने गोलू को साथ लेकर विनोद का शव काटोल के ऊपर ले गए। आरोपियों ने चरण गंगा नदी के किनारे विनोद की लाश फेंक दिया। वापस उसी रास्ते से काटोल की ओर गोलू को उसकी बाइक के पास लाकर छोड़ दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी।

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