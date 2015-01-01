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अफरा-तफरी:आर्मी मैन के पिता पर चलाई गाेली, बाजू से निकली

बैतूलएक घंटा पहले
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  • पाथाखेड़ा चौकी प्रभारी ने कहा- मारपीट का केस दर्ज किया है, जांच कर रहे हैं

आजाद नगर वार्ड नंबर 16 गुरुवार शाम गोली चलने से लोगों में अफरा-तफरी का मच गई। घटना की शिकायत आर्मी मैन जयप्रकाश सिंह ने पाथाखेड़ा चौकी में की। जबकि सारनी पुलिस गोली चलने की घटना से इनकार कर रही है। जयप्रकाश ने आराेप लगाते हुए कहा कि उनका परिवार छठ पूजा की तैयारी कर रहा था। इस दौरान सागर, प्रमोद, भूरा और पवन नशे में मेरे घर पहुंचे। मैंने चारों को जाने के लिए कहा ताे वे गुस्से में आ गए और मेरे पिताजी के ऊपर बंदूक तानकर फायर कर दिया, वे बाल-बाल बच गए, चाराें ने जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैंने तुरंत पुलिस चौकी पाथाखेड़ा पहुंचकर इन चारों लोगों की शिकायत की। पाथाखेड़ा चौकी प्रभारी नीरज खरे ने बताया कि आरोपियों पर मारपीट की धारा में केस दर्ज विवेचना में लिया है। गोली चलने की घटना सही पाई जाती है तो धाराएं बढ़ाई जाएगी। एक आरोपी को हिरासत में लिया है। तीन आरोपी अभी फरार हैं।

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