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रेलवे स्टेशन:पटाखा दुकानों में सुरक्षा के रखें इंतजाम, लापरवाही बरती तो जगह का आवंटन होगा निरस्त: एसडीएम

बैतूल3 घंटे पहले
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रेलवे स्टेशन चौक के पास स्थित मेला ग्राउंड में नगर पालिका ने पटाखा दुकानों के लिए जगह आवंटित की है। गुरुवार को पटाखा बाजार में 33 व्यापारियों ने दुकान लगाई थी। दुकानदारों को दुकान और पटाखा बेचते समय सावधानी रखने की समझाइश दी गई। इसके साथ लापरवाही बरतने पर दुकान के लिए दी गई जगह का आवंटन निरस्त करने की चेतावनी भी दी। तहसीलदार सुधीर जैन और नपा सीएमओ आरसी गव्हाड़े ने दोपहर में पटाखा बाजार का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ लोग दुकान लगा रहे थे। तहसीलदार सुधीर जैन ने पटाखा लाइसेंस के संबंध में दुकानदारों से जानकारी दी। इसके साथ दुकानों में सुरक्षा के इंतजाम भी पूछे। तहसीलदार जैन ने कहा पटाखा बाजार में किसी को भी पटाखा जलाने और ज्वलनशील सामग्री रखने की अनुमति नहीं है। पटाखा बाजार में बीड़ी, सिगरेट पीने पर भी प्रतिबंध है। बीड़ी सिगरेट पीते कोई दिखाई देता है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पटाखा बेचते समय सावधानी रखने के साथ कोरोना से बचाव के लिए सभी को मास्क अनिवार्य रूप से लगाने की समझाइश दी।

तहसीलदार ने किया बाजार का निरीक्षण
भीमपुर| गुरुवार को प्रशासनिक अमले ने पटाखे दुकान का निरीक्षण किया। इस बार पटाखा दुकानें बस स्टैंड के पास न लगाकर पुलिस चौकी के सामने स्थित खेल परिसर में लगाई जा रही है। इससे ग्राहकों को नए स्थान के बारे में जानकारी नहीं हाेने से परेशान हुए। इससे पटाखा बाजार में ग्राहक कम नजर आए।

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